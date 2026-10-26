Veste bună pentru Universitatea Craiova! Ce s-a întâmplat cu viitoarea adversară din Conference League

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Universitatea Craiova o va întâlni pe Egnatia pe 5 noiembrie de la ora 22:00, în următorul meci din faza ligii a Conference League. Așadar, ușor de înțeles de ce toți ochii sunt ațintiți spre tot ce fac albanezii. O formație, de altfel, bună a campionatului, care ocupă locul secund cu 18 puncte, la două distanță de liderul Teuta.

Egnatia a pierdut ultimul meci disputat în campionat, înainte de duelul vital cu Craiova

Astăzi, într-un meci în care era favorită la pariuri, Egnatia a pierdut în deplasarea de la Dinamo City, cu toate că a deschis scorul în minutul 2 prin Kryeziu. De altfel, Egnatia a dominat ușor partida, cu o posesie de 57% și un raport favorabil al șuturilor pe poartă de 7-6. Mai mult, următorul adversar al Craiovei din Europa a avut 8 cornere, în timp ce Dinamo City nu a avut nici măcar o lovitură de la colț.

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În ciuda acestei înfrângeri, cu 4 reușite, la doar două lungimi distanță de Karrica (Vora). Imediat după partidă, fanii Egnatiei nu au făcut înmormântare din această înfrângere și au anunțat că sunt optimiști pentru meciurile ce vor urma, inclusiv duelul cu Craiova din Europa.

„A fost un simplu antrenament pentru meciul următor. Rezultat irelevant, campionatul e lung”, „Normal, sunt obosiți că au jucat 100 de minute în Danemarca, e greu tot la trei zile un meci” sau „Egnatia au predat oricum o lecție de fotbal celor de la Dinamo, indiferent de rezultat”, au fost doar câteva dintre mesajele optimiste.

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Egnatia nu s-a făcut de râs în debutul Conference League. Pe Craiova o așteaptă un meci dificil

reușind două rezultate de egalitate cu formații de top din Danemarca: 1-1 cu Aarhus și 1-1 cu Midtjylland, ultima fiind cea mai bună echipă din Danemarca cu un lot cotat la 77 milioane de euro. Comparativ, lotul Egnatiei e estimat la 7 milioane de euro și cel al Craiovei la 37.