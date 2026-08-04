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Veste bună pentru Universitatea Craiova: revine pentru meciul cu KuPS Kuopio! Exclusiv

Universitatea Craiova va evolua joi, de la ora 18:00, împotriva celor de la KuPS Kuopio, în turul trei preliminar din Europa League. FANATIK a aflat că oltenii vor avea parte de o revenire importantă în lot.
Marian Popovici
04.08.2026 | 10:38
Veste buna pentru Universitatea Craiova revine pentru meciul cu KuPS Kuopio Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Veste bună pentru Universitatea Craiova! Un jucător important revine pentru meciul cu KuPS Kuopio. Sursa: colaj Fanatik
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Universitatea Craiova a ratat calificarea în turul trei preliminar din Champions League, după eliminarea lui Levski Sofia. Oltenii continuă în Europa League, acolo unde vor întâlni KuPS Kuopio în lupta pentru play-off. Prima manşă e programată joi, de la ora 18:00, pe Digisport.

Assad al Hamlawi, revenire importantă la Craiova!

FANATIK a aflat că în lotul oltenilor va avea loc o revenire importantă. Assad Al Hamlawi s-a antrenat în această săptămână cu echipa şi are şanse mari să fie pe foaie la meciul de joi de pe terenul lui KuPS Kuopio.

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Absenţa lui Assad Al Hamlawi s-a simţit, în special, în dubla din turul doi preliminar al Champions League cu Levski Sofia. Atacantul a marcat două goluri cu Vitebsk în primul tur preliminar, dar apoi a suferit o accidentare şi a devenit indisponibil:

Romanchuk poate juca la returul cu Kups

O altă veste îmbucurătoare este legată de Romanchuk. Recuperarea merge bine, iar fundaşul central are şanse să facă deplasarea cu echipa în Finlanda, dar nu va fi folosit la meciul din tur. Filipe Coelho ar putea apela la Romanchuk la meciul cu FC Argeş sau la returul cu KuPS Kuopio:

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„Assad Al Hamlawi este apt pentru meciul de joi cu finlandezii. Sunt şanse mari ca Romanchuk să joace în weekend cu FC Argeş. Sunt două veşti foarte bune din infirmierie. Assad a lipist mult în dubla cu bulgarii, dar va putea fi pe teren joi cu finlandezii”, a spus Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

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 Oleksandr Romanchuk a suferit o ruptură musculară la antrenamentele Universităţii Craiova şi a ratat meciurile cu Dinamo, Levski Sofia şi Petrolul, în care oltenii au încasat şapte goluri (1-5, 2-2 şi 4-0).

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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