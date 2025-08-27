Sport

Veste bună pentru Universitatea Craiova și Mirel Rădoi! Bașakșehir, fără om de bază pe o poziție-cheie

Lovitură pentru Başakşehir înainte de duelul decisiv cu Universitatea Craiova. Echipa din Turcia nu se va putea baza pe un jucător important.
Alex Bodnariu
27.08.2025 | 19:30
Veste bună pentru Mirel Rădoi! Turcii vin în Bănie fără un om de bază!

Joi seara e meci mare în Bănie. Universitatea Craiova primește vizita celor de la Istanbul Başakşehir. În tur, echipa lui Mirel Rădoi s-a impus surprinzător cu 2-1 și pleacă cu prima șansă la calificare. Oltenii au primit o veste bună: un jucător de bază din lotul turcilor nu va fi pe teren.

Turcii de la Başakşehir vin fără portarul de bază în Bănie

Mirel Rădoi vrea să-și ducă echipa în cupele europene după ani buni de pauză; Universitatea Craiova are o șansă uriașă. Oltenii au arătat o formă impresionantă în acest sezon, iar stadionul „Ion Oblemeco” va fi plin ochi la returul cu Başakşehir.

Turcii au venit însă în România fără unul dintre cei mai importanți oameni din lot. Portarul Muhammed Şengezer nu va putea evolua în meciul retur din cauza unei suspendări. Şengezer a primit cartonaș galben în primul meci cu Universitatea Craiova, ceea ce îl face indisponibil pentru această partidă.

În poarta turcilor va sta, mai mult ca sigur, veteranul Volkan Babacan. Goalkeeper-ul de 37 de ani e de ani buni în lotul celor de la Başakşehir. Luca Stancic, portarul împrumutat de la Bayern München, nu e pe lista UEFA, iar Çağdaş Atan nu se va putea baza pe el.

Atmosferă incendiară la Universitatea Craiova – Bașakșehir

Universitatea Craiova este protagonista unui meci istoric joi seară pe „Ion Oblemenco”. Cu un rezultat pozitiv, oltenii lui Mirel Rădoi o vor scoate pe Bașakșehir din play-off și va accede în grupa de Conference League.

Nu mai puțin de 29.000 de suporteri sunt așteptați la meci, iar oficialii clubului din Bănie au anunțat că, cel mai probabil, disputa se va juca cu casa închisă. Pe lângă cele 25 de mii de bilete care s-au vândut, la meci vor mai fi prezenți și alți 4 mii de suporteri care și-au achiziționat deja un abonament.

