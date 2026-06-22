Veste bună primită de Sorana Cîrstea înainte de Wimbledon 2026! Câte românce vor fi pe tabloul principal

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Campioană la Transylvania Open, semifinalistă la Roma și sfert finalistă la Roland Garros, despre Sorana Cîrstea se poate spune că se află în cel mai bun moment al carierei. Pentru ea urmează provocarea numită Wimbledon 2026, un turneu unde niciodată nu a avut rezultate formidabile.

Sorana Cîrstea va fi cap de serie la Wimbledon 2026

Este clar că iarba este suprafața pe care Sorana Cîrstea se simte cel mai puțin confortabil, însă forma extraordinară pe care a arătat-o în primele șase luni ale anului o îndreptățesc să spere că va își va depăși cea mai bună performanță de la Wimbledon. Ea a ajuns de cinci ori în turul 3, ultima dată în 2023.

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Sportiva aflată pe locul 18 în clasamentul WTA și-a început sezonul de iarbă la Queen’s, acolo unde a învins-o pe Madisson Inglis pentru ca apoi să cedeze în fața Emmei Răducanu. Ar fi urmat să joace la Berlin și Bad Homburg, însă .

Așadar, ea ajunge la turneul de Grand Slam, ce va avea loc în perioada 29 iunie – 12 iulie, cu doar două partide jucate pe iarbă. Vestea bună pentru Cîrstea este că va fi favorită 17 la Wimbledon și va beneficia de un prim tur cât de cât mai lejer.

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România mai are două reprezentante pe tabloul principal

Pe lângă Sorana Cîrstea, pe tabloul principal de la Wimbledon 2026 se vor mai afla Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse. Aflată pe locul 38 în clasamentul WTA, Cristian a ratat de puțin ocazia de a prinde un loc printre capii de serie. Practic, ea ar fi avut nevoie să fie patru poziții mai sus, ținând cont că ultima favorită de pe listă este Katerina Siniakova, locul 34 WTA.

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În ceea ce o privește pe Ruse, ea se va afla la șasea participare la Grand Slam-ul de la Londra. La precedentele cinci ediții nu a reușit să treacă de primul tur, dar speră să spargă gheața de această dată.

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Premii record la Wimbledon

Ediția din acest an a turneului de Grand Slam de la Wimbledon vine cu . Organizatorii au anunțat că există o creștere de 20% față de 2025, iar totalul premiilor se ridică la 64,2 milioane de lire sterline.

Câștigătorii probelor de simplu vor încasa fiecare câte un cec în valoare de 3,6 milioane de lire sterline, în timp ce sportivii care vor pierde în primul tur vor fi recompensați cu 80.000 de lire sterline. De asemenea, fondul de premiere pentru calificări a ajuns la peste 6 milioane de lire sterline, existând o creștere de 25%.