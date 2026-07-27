Veste colosală pentru FCSB înainte de returul cu FK Auda! A scăpat de operație

Veste excelentă pentru FCSB. Mihai Popescu, fundașul central al formației din Capitală, a scăpat de operație după accidentarea suferită în meciul cu FC Argeș. Stoperul roș-albaștrilor era suspect de ruptură a ligamentelor încrucișate.
Mihai Popescu s-a accidentat în meciul câștigat de FCSB cu 2-0 în fața celor de la FC Argeș. Fundașul roș-albaștrilor a avut mari emoții. A simțit dureri în zona genunchiului și s-a temut de o posibilă nouă ruptură a ligamentelor încrucișate, aceeași problemă care în sezonul precedent l-a ținut luni bune departe de teren.
Din fericire, nu este vorba despre o ruptură. Conform Golazo, Mihai Popescu a scăpat de intervenția chirurgicală, întrucât are doar o inflamație în zona ligamentelor. Acesta se va pregăti separat, în sala de forță, iar după ce va primi acordul medicilor va reveni pe gazon.
Vestea este una excelentă pentru FCSB. Roș-albaștrii au arătat în acest început de sezon probleme în centrul apărării, iar o accidentare serioasă a lui Mihai Popescu ar fi complicat și mai mult planurile lui Marius Baciu pentru perioada următoare.
Mihai Popescu a suferit și în sezonul trecut o accidentare extrem de gravă. Fundașul central și-a rupt ligamentele încrucișate într-un meci al echipei naționale. Totuși, stoperul s-a refăcut într-un timp record și a reușit să revină pe teren înainte de finalul campionatului.