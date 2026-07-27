Veste colosală pentru FCSB înainte de returul cu FK Auda! A scăpat de operație

ADVERTISEMENT

Veste excelentă pentru FCSB. Mihai Popescu, fundașul central al formației din Capitală, a scăpat de operație după accidentarea suferită în meciul cu FC Argeș. Stoperul roș-albaștrilor era suspect de ruptură a ligamentelor încrucișate.

Mihai Popescu a scăpat de operație! Care este starea fundașului FCSB

Fundașul roș-albaștrilor a avut mari emoții. A simțit dureri în zona genunchiului și s-a temut de o posibilă nouă ruptură a ligamentelor încrucișate, aceeași problemă care în sezonul precedent l-a ținut luni bune departe de teren.

ADVERTISEMENT

Din fericire, nu este vorba despre o ruptură. Conform , Mihai Popescu a scăpat de intervenția chirurgicală, întrucât are doar o inflamație în zona ligamentelor. Acesta se va pregăti separat, în sala de forță, iar după ce va primi acordul medicilor va reveni pe gazon.

Mihai Popescu și-a rupt ligamentele în sezonul precedent

Roș-albaștrii au arătat în acest început de sezon probleme în centrul apărării, iar o accidentare serioasă a lui Mihai Popescu ar fi complicat și mai mult planurile lui Marius Baciu pentru perioada următoare.

ADVERTISEMENT

Mihai Popescu a suferit și în sezonul trecut o accidentare extrem de gravă. Fundașul central și-a rupt ligamentele încrucișate într-un meci al echipei naționale. Totuși, stoperul s-a refăcut într-un timp record și a reușit să revină pe teren înainte de finalul campionatului.