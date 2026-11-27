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. Trupa lui Cristi Chivu a intrat în cursa pentru calificarea directă în optimile competiției, după trei succese consecutive. Totuși, antrenorul român are și motive de îngrijorare după duelul contra germanilor.

Accidentarea vedetei lui Inter îi dă bătăi de cap lui Cristi Chivu

În minutul 41 al primei reprize de pe ”Giuseppe Meazza”, fundașul de bază al ”nerazzurrilor”, Alessandro Bastoni, s-a accidentat. Italianul nu a putut continua partida, iar Cristi Chivu l-a înlocuit cu Federico Dimarco. Bastoni a fost supus unui consult medical, pentru a stabili gravitatea accidentării sale, iar veștile sunt îngrijorătoare.

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Conform , medicii de la Institutul Humianitas din Rozzano l-au examinat pe fundaș și au descoperit că suferă de o entorsă la cvadricepsul coapsei stângi. Perioada de recuperare îi încurcă planurile lui Cristi Chivu, întrucât Alessandro Bastoni va fi indisponibil timp de trei săptămâni. Astfel, stoperul va rata toate duelurile până la sfârșitul acestui an.

Tehnicianul român va trebui să găseasacă soluții pentru compartimentul defensiv, în nu mai puțin de șapte meciuri. De asemenea, Alessandro Bastoni va fi indisponibil și pentru . Acestea sunt toate meciurile în care fundașul nu va putea evolua:

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28 noiembrie: Inter vs. Genoa (Serie A)

1 decembrie: Inter vs. Genoa (Cupa Italiei – optimi de finală)

5 decembrie: Frosinone vs. Inter (Serie A)

9 decembrie: Borussia Dortmund vs. Inter (Liga Campionilor)

13 decembrie: Inter vs. Torino (Serie A)

18 decembrie: Lecce vs. Inter (Serie A)

22 decembrie: Inter vs. Lazio (Supercupa Italiei)

Inter are probleme în defensivă

Trupa lui Cristi Chivu a avut un început greu de sezon, din punct de vedere al jocului defensiv. Statisticile din campionatul italian confirmă că apărarea lui Inter este una foarte fragilă. În cele 12 partide disputate din Serie A, ”nerazzurrii” au încasat nu mai puțin de 17 goluri. Până în prezent, numai în trei meciuri din campionat nu au încasat niciun gol: contra lui Como (1-0), Parma (3-0) și Como (2-0).

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Deși a fost lider în primele etape ale sezonului, în prezent, Inter ocupă locul 3 în Serie A, cu 29 de puncte obținute. Elevii lui Cristi Chivu se află la o lungime în spatele ocupantei locului secund, AS Roma, și la trei puncte față de liderul campionatului, Lazio. ”Nerazzurrii” au șansa de a reveni pe poziția de lider la finalul acestei săptămâni, însă au nevoie de rezultate favorabile din meciurile contracandidatelor.