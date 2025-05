Veste cruntă pentru Zeljko Kopic! Antrenorul lui Dinamo a plecat de urgență din România

Zeljko Kopic (47 de ani) nu va sta pe banca lui Dinamo la meciul cu U Cluj din Antrenorul croat a plecat în țara natală deoarece a primit o veste cruntă: tatăl tehnicianului a murit.

Zeljko Kopic a plecat din România! Antrenorul lui Dinamo a primit o veste dureroasă

Dinamo a primit o veste tragică în ziua în care clubul din „Ștefan cel Mare” împlinește 77 de ani. „Câinii” au rămas fără antrenor deoarece Zeljko Kopic a plecat de urgență din România.

Croatul a aflat că tatăl său s-a stins din viața. Tragica veste a morții tatălui lui Kopic a fost anunțată pe rețelele de socializare ale roș-albilor.

„Familia Dinamo este alături de antrenorul nostru principal, Željko Kopić, în aceste momente dureroase, cauzate de pierderea tatălui său.

Îi transmitem sincere condoleanțe și toată susținerea noastră”, a scris Dinamo pe paginala oficială de Facebook.

Dinamo, ultima în play-off-ul din SuperLiga

Tristul anunț vine la două zile de la meciul cu Cu două etape rămase din acest campionat Dinamo este pe locul 6, cu 31 de puncte.

„Cred că am făcut un meci bun. L-am controlat. Am avut șanse, am avut ocazii. Am stat mult în ultima treime, în careul oaspeților. Ne-a lipsit un pic concentrarea, dar pot fi satisfăcut de evoluția noastră.

Despre revenirea lui Dennis Politic: Este important că totul a fost ok, că s-a simțit bine, sigur, nu am așteptat nimic special în seara asta de la el după problema pe care a avut-o. Jucătorii mei au vrut să lupte, să fie competitivi, dar am văzut că unii dintre ei au avut multe probleme. Cîrjan a jucat 90 de minute, a fost foarte bun”, declara Zeljko Kopic, după remiza albă cu Rapid.

„Câinii roșii” mai au de jucat în acest play-off cu U Cluj și cu Universitatea Craiova. Meciul cu „șepcile roșii” este programat vineri, 16 mai, de la ora 21:00.