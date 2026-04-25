Veste cumplită pentru starul lui Real Madrid! Are nevoie de operație și va rata Cupa Mondială!

ADVERTISEMENT

Eder Militao, stoperul brazilian în vârstă de 28 de ani al lui , s-a accidentat în partida de campionat cu Alaves, câștigată de „galactici” cu 2-1 pe data de 21 aprilie, și se pare că va rata Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic (11 iunie – 19 iulie 2026). Presa din Spania a anunțat că acesta a suferit o ruptură musculară și va trebui să stea departe de gazon pentru nu mai puțin de patru luni, timp în care va fi supus și unei intervenții chirurgicale.

Starul lui Real Madrid, OUT pentru Cupa Mondială!

Stoperul brazilian a fost înlocuit chiar înainte de pauză în meciul de campionat cu Alaves, asta după ce a acuzat dureri musculare la piciorul stâng. Inițial, jurnaliștii iberici au suspectat că este vorba doar despre o întindere, iar perioada de recuperare a fotbalistului ar fi urmat să fie una mult mai scurtă, de aproximativ 2-3 săptămâni. Astfel, prezența sa la Campionatul Mondial nu ar fi fost pusă la îndoială. Totuși, după ce au fost efectuate investigații mai amănunțite, verdictul a fost cu totul altul.

ADVERTISEMENT

Din nefericire pentru Militao, acesta a suferit o ruptură musculară, iar doctorii lui au hotărât că cea mai bună soluție pentru o revenire cât mai rapidă ar fi operația. Principalul motiv pentru care s-a ajuns la o astfel de decizie îl reprezintă istoricul numeros de accidentări cu care s-a confruntat fundașul brazilian de-a lungul timpului, iar după această intervenție chirurgicală, șansele unei recidive vor fi diminuate considerabil. Chiar și așa, operația vine la pachet și cu o veste teribilă pentru Militao. Stoperul în vârstă de 28 de ani va avea nevoie de aproximativ patru luni de recuperare, ceea ce înseamnă că nu va putea fi prezent la Cupa Mondială din această vară.

Eder Militao era om de bază pentru Carlo Ancelotti la naționala Braziliei!

Astfel, „Selecao” va fi nevoită să facă deplasarea la turneul final din SUA, Canada și Mexic fără unul dintre stâlpii defensivei. Militao urma să facă pereche cu Gabriel Magalhaes în centrul apărării naționalei „Carioca”, în drumul sud-americanilor către cel de-al șaselea trofeu suprem din istorie. Se pare însă că „Don Carlo” va trebui să regândească componența compartimentului defensiv, iar cel mai probabil, veteranul Marquinhos, căpitanul lui PSG, va reveni în primul 11.

ADVERTISEMENT

Până în momentul de față, Militao a strâns 38 de selecții pentru prima reprezentativă a Braziliei, timp în care a reușit să marcheze două goluri. De asemenea, acesta a fost prezent alături de „Selecao” la patru turnee finale – trei ediții de Copa America (2019, 2021 și 2024), respectiv un Campionat Mondial (2022). Ba mai mult, în 2019, cu Militao pe teren, Brazilia și-a adjudecat trofeul continental, după un succes împotriva celor din Peru în marea finală, scor 3-1.