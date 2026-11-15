Sport

Veste de senzație pentru Andrei Coubiș după România – Polonia 2-1!

Dragoș Petrescu
15.11.2026 | 21:10
Veste de senzatie pentru Andrei Coubis dupa Romania Polonia 21
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Andrei Coubiș, dublă distincție în Anglia după România - Polonia 2-1 // FOTO: sportpictues.eu
Andrei Coubiș a primit o veste mare după victoria României cu Polonia! Două distincții importante în Anglia
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Andrei Coubiș traversează o perioadă excelentă atât la echipa de club, cât și la naționala României. Fundașul în vârstă de 23 de ani a fost integralist în victoria „tricolorilor” cu Polonia, scor 2-1, iar la scurt timp după încheierea partidei a primit o veste extraordinară din Anglia. Fotbalistul lui Lincoln City a fost desemnat atât „Jucătorul lunii”, cât și autorul celui mai frumos gol al lunii octombrie pentru formația din Championship.

Andrei Coubiș, dublă distincție la Lincoln City! Suporterii l-au votat jucătorul lunii octombrie

Cele două distincții au venit în urma voturilor suporterilor clubului englez, care au apreciat evoluțiile românului din ultima perioadă. Coubiș a devenit astfel unul dintre cei mai apreciați fotbaliști ai echipei sale, după ce a contribuit decisiv atât în defensivă, cât și în ofensivă. Fundașul român a câștigat ancheta pentru cel mai bun fotbalist al lunii octombrie, organizată de Lincoln City. Coubiș a primit 33% dintre voturi, devansându-i pe Deji Elerewe, care a strâns 18%, și Ben House, cu 10%.

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Performanța este cu atât mai importantă cu cât românul a fost preferat într-o perioadă în care Lincoln a avut un program dificil în Championship. Echipa a obținut patru puncte în cele cinci partide de campionat disputate în octombrie, iar fundașul a avut contribuții decisive în meciurile care au adus puncte.

Unul dintre cele mai bune momente ale sale a venit în deplasarea cu Millwall, încheiată la egalitate, 2-2. Coubiș a deschis scorul după numai 25 de secunde, cu o execuție spectaculoasă din afara careului. Evoluția sa a fost recompensată și cu titlul de omul meciului, după ce a primit o notă medie de 8,19 în votul suporterilor. Românul a contribuit și la succesul categoric cu Burnley, scor 4-1, când a oferit pasa decisivă pentru golul egalizator al lui Ben House, printr-o aruncare lungă de la margine.

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Golul lui Andrei Coubiș din meciul cu Millwall, desemnat cel mai frumos al lunii octombrie

Prima reușită a fundașului pentru Lincoln City a fost una de poveste. În partida cu Millwall, Coubiș a avut nevoie de doar 25 de secunde pentru a trimite mingea în plasă, cu un voleu din afara careului, direct în colțul porții.

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Execuția a impresionat publicul englez și a câștigat votul pentru „Golul lunii octombrie”, premiu oferit de unul dintre sponsorii clubului. Astfel, fundașul român a încheiat luna cu două distincții individuale, ambele stabilite prin votul fanilor.

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Coubiș a ajuns la Lincoln City înainte de startul sezonului curent, după ce evoluase la Universitatea Cluj. În Anglia, fundașul s-a adaptat rapid și a devenit o piesă importantă în echipa care evoluează în Championship.

Gică Hagi l-a titularizat în victoria cu Polonia! Andrei Coubiș, integralist la națională

Forma bună de la echipa de club i-a adus lui Coubiș și un rol important în reprezentativa României. Gică Hagi l-a trimis din primul minut în centrul defensivei la partida cu Polonia, câștigată de „tricolori” cu 2-1, pe Arena Națională.

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Fundașul lui Lincoln City a evoluat pe toată durata întâlnirii, făcând parte dintr-o defensivă care a rezistat presiunii polonezilor în finalul jocului. Alexandru Cicâldău și Dennis Man au marcat golurile României, în minutele 68 și 72, în timp ce Marcel Regula a redus din diferență în minutul 82.

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Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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