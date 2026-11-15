Veste de senzație pentru Andrei Coubiș după România – Polonia 2-1!

Andrei Coubiș traversează o perioadă excelentă atât la echipa de club, cât și la naționala României. Fundașul în vârstă de 23 de ani a fost integralist în victoria „tricolorilor” cu Polonia, scor 2-1, iar la scurt timp după încheierea partidei a primit o veste extraordinară din Anglia. Fotbalistul lui Lincoln City a fost desemnat atât „Jucătorul lunii”, cât și autorul celui mai frumos gol al lunii octombrie pentru formația din Championship.
Cele două distincții au venit în urma voturilor suporterilor clubului englez, care au apreciat evoluțiile românului din ultima perioadă. Coubiș a devenit astfel unul dintre cei mai apreciați fotbaliști ai echipei sale, după ce a contribuit decisiv atât în defensivă, cât și în ofensivă. Fundașul român a câștigat ancheta pentru cel mai bun fotbalist al lunii octombrie, organizată de Lincoln City. Coubiș a primit 33% dintre voturi, devansându-i pe Deji Elerewe, care a strâns 18%, și Ben House, cu 10%.
Performanța este cu atât mai importantă cu cât românul a fost preferat într-o perioadă în care Lincoln a avut un program dificil în Championship. Echipa a obținut patru puncte în cele cinci partide de campionat disputate în octombrie, iar fundașul a avut contribuții decisive în meciurile care au adus puncte.
October’s star man. 🤩 https://t.co/R2dq2IeVOe
— Lincoln City FC 🇺🇦 (@LincolnCity_FC) November 15, 2026
Unul dintre cele mai bune momente ale sale a venit în deplasarea cu Millwall, încheiată la egalitate, 2-2. Coubiș a deschis scorul după numai 25 de secunde, cu o execuție spectaculoasă din afara careului. Evoluția sa a fost recompensată și cu titlul de omul meciului, după ce a primit o notă medie de 8,19 în votul suporterilor. Românul a contribuit și la succesul categoric cu Burnley, scor 4-1, când a oferit pasa decisivă pentru golul egalizator al lui Ben House, printr-o aruncare lungă de la margine.
Prima reușită a fundașului pentru Lincoln City a fost una de poveste. În partida cu Millwall, Coubiș a avut nevoie de doar 25 de secunde pentru a trimite mingea în plasă, cu un voleu din afara careului, direct în colțul porții.
Andrei Coubiș’ first goal for the Imps earns the All in Construction Goal of the Month! 🚀 https://t.co/aNmIFmuXQT
— Lincoln City FC 🇺🇦 (@LincolnCity_FC) November 15, 2026
Execuția a impresionat publicul englez și a câștigat votul pentru „Golul lunii octombrie”, premiu oferit de unul dintre sponsorii clubului. Astfel, fundașul român a încheiat luna cu două distincții individuale, ambele stabilite prin votul fanilor.
Coubiș a ajuns la Lincoln City înainte de startul sezonului curent, după ce evoluase la Universitatea Cluj. În Anglia, fundașul s-a adaptat rapid și a devenit o piesă importantă în echipa care evoluează în Championship.
Forma bună de la echipa de club i-a adus lui Coubiș și un rol important în reprezentativa României. Gică Hagi l-a trimis din primul minut în centrul defensivei la partida cu Polonia, câștigată de „tricolori” cu 2-1, pe Arena Națională.
Fundașul lui Lincoln City a evoluat pe toată durata întâlnirii, făcând parte dintr-o defensivă care a rezistat presiunii polonezilor în finalul jocului. Alexandru Cicâldău și Dennis Man au marcat golurile României, în minutele 68 și 72, în timp ce Marcel Regula a redus din diferență în minutul 82.