Veste de ultimă oră înainte de Bosnia – România! Decizie-șoc a fanilor: „Nu vom intra pe stadion”

România dispută pe 15 noiembrie meciul extrem de important contra Bosniei & Herțegovina. „Tricolorii” sunt obligați să scoată un rezultat pozitiv pentru a continua să mai spere la calificarea de pe locul 2, iar o victorie ar fi o gură uriașă de oxigen. Înainte de acest meci, una dintre cele mai importante grupări de ultrași a anunțat că a luat decizia să nu participe la meci.

Ce au decis suporterii înainte de meciul Bosnia – România

România lui „Il Luce” trebuie să profite de orice avantaj pentru a scoate un rezultat pozitiv în Bosnia, iar lipsa celor mai înfocați fani ar putea fi un plus foarte mare pentru „tricolori”.

Cu toate că echipa lor națională are nevoie de sprijin în acest moment delicat, ultrașii au luat o decizie șocantă: „Nu vom intra pe stadion. Nu dorim milă și nici bilete oferite pe sub mână. Ne dorim ca acesta să fie un mesaj pentru viitor”, a declarat gruparea BH Fanaticos, conform

De ce au luat suporterii bosniaci această decizie radicală

În ultimele zile, gruparea BH Fanaticos a derulat o amplă campanie prin care a transmis Federației de Fotbal a Bosniei & Herțegovinei că „suporterii nu sunt de vânzare”. Sergej Barbarez, selecționerul naționalei, și directorul selecționatei, Emir Spahic, au susținut o conferință de presă, iar grupul de suporteri Ljuti Krajsnici a reacționat.

Ei sunt supărați pe faptul că selecționerul Barbarez nu a condamnat decizia Federației de Fotbal a Bosniei & Herțegovinei de a nu vinde, inițial, bilete majorității grupărilor de suporteri: „Ne așteptam să condamne un astfel de comportament și să spună clar că nu aveam nevoie de asta acum, înaintea celor mai importante două meciuri… Dar nu am auzit nimic de genul acesta.

În loc să-și ceară scuze pentru haosul și problemele create între toate grupurile de suporteri, inclusiv în rândul asociației Ljuti Krajišnici, ei se comportă ca și cum totul ar fi rezolvat. Ne-au aprobat doar 150 de bilete, iar acum avem o problemă serioasă privind modul în care le vom distribui, pentru că cererea este mult mai mare.

Am depus cererea cu o lună și jumătate înainte, ca de obicei, dar ne-au ținut intenționat în incertitudine, apoi ne-au respins, iar abia sub presiunea publică ne-au aprobat acele 150 de bilete amărâte. Domnilor, patriotismul nostru este deasupra voastră — țineți minte asta”, au transmis suporterii.

Cum arată programul României și al Bosniei până la finalul preliminariilor

Cu trei puncte câștigate în Bosnia & Herțegovina, România ar egala-o la puncte, iar golaverajul va depinde de scor.

În ultima etapă, Bosnia ar fi obligată să o învingă pe Austria, însă România va juca contra lui San Marino, unde va putea să mai adune golaveraj, iar probabilitatea să-și depășească contracandidata este mare.

În cazul unei remize, pentru Bosnia ar fi de ajuns și un egal în Austria, iar șansele sale vor fi nule, întrucât distanța va deveni de șase puncte cu un singur meci rămas de disputat.