Veste de ultimă oră înainte de Universitatea Craiova – Egnatia! Doi dintre cei mai buni jucători lipsesc

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Universitatea Craiova o întâlnește joi, 5 noiembrie, pe Egnatia, în Conference League. Albanezii nu vor putea să se bazeze pe doi dintre jucătorii de bază ai echipei: Ildi Gruda (atacant) și Eljon Sota (fundaș). Antrenorul acestora a comunicat situația oficială a elevilor săi. Căpitanul echipei a spus că echipa lui va face totul pentru a le dedica o victorie coechipierilor indisponibili.

Absențe importante la Egnatia pentru meciul cu Universitatea Craiova

Egnatia, viitoarea adversară a Universității Craiova din Conference League, este lider în campionatul Albaniei înaintea meciului din cupele europene. Cu două remize în primele două meciuri, cu Midtjylland și Aarhus, formația albaneză nu stă rău nici în Conference League. Însă partida cu Universitatea Craiova vine într-un moment în care Egnatia nu se poate baza pe Ildi Gruda, atacantul cu 9 contribuții în 20 de apariții în acest sezon, și Eljon Sota, fundașul care a marcat de 2 ori în 17 meciuri în actuala stagiune.

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„În ceea ce privește situația accidentărilor, în afară de Eljon Sota, nu avem alte accidentări grave în lot. Se preconizează că Gruda își va reveni în câteva săptămâni, iar pe Bitri sperăm să-l avem la dispoziție începând de mâine!”, a spus Antrenorul Nevil Dede. Mijlocașul Aleksi Albano, care este și căpitan, a fost prezent la conferința de presă premergătoare meciului. El a declarat că vrea o victorie pentru colegii săi indisponibili: „Simțim responsabilitatea și datoria de a da tot ce avem mai bun și, de ce nu, de a pleca cu o victorie. Vrem să jucăm acest meci pentru colegii noștri care nu pot fi alături de noi pe teren: pentru Sota, Gruda și Bakayoko. Suntem o familie și rămânem uniți la bine și la rău!”.

Înaintea meciului cu oltenii, Egnatia a întâlnit-o în campionat pe Tirana. Viitoarea adversară a campioanei României a jucat în deplasare și după un start slab de partidă. Ivorianul Ibrahim Diabate, de 22 de ani, a adus victoria celor de la Egnatia cu golul de 2-1 în minutul 77. A fost meciul în care atacantul Ildi Gruda a bifat 45 de minute, în timp ce fundașul Eljon Sota a jucat ultima dată 56 de minute în victoria cu 1-0 contra KF Teuta, pe 29 octombrie.

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Ce urmează pentru Universitatea Craiova după duelul cu Egnatia

După de pe „Ion Oblemenco”, formația din Bănie mai are alte trei meciuri în UEFA Conference League. Două dintre viitoarele partide au însă un grad ridicat de dificultate. Mai exact, în etapa a 4-a, campioana României va da piept cu Brighton, echipă ce se clasează în acest moment pe podium în Premier League și are, per total, un sezon excepțional. Apoi, pentru olteni urmează singurul duel accesibil rămas, cel contra lui Kairat Almaty. Deplasarea, însă, nu va fi una dintre cele mai ușoare. În ultima etapă, trupa lui Filipe Coelho dă piept cu FC Copenhaga. Danezii sunt un adversar foarte incomod, astfel că runda finală va fi una extrem de complicată dacă oltenii nu au situația calificării rezolvată până atunci.

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Sezonul trecut, Universitatea Craiova a ratat calificarea în fazele eliminatorii ale Conference League într-un mod de-a dreptul dramatic pe 18 decembrie 2025, după ce a pierdut cu 3-2 pe terenul celor de la AEK Atena, deși a condus cu 2-0 până în minutul 65. Grecii au reușit să egaleze ulterior. Meciul s-a prelungit însă mult peste cele 8 minute acordate inițial, iar în minutul 90+15, AEK Atena a dat lovitura de grație printr-un penalty transformat de Jovic, punând capăt parcursului european al Craiovei. Oltenii au încheiat faza ligii din Conference League pe locul 25, prima poziție aflată sub linia de calificare, cu 7 puncte.