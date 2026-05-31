Veste de ultimă oră pentru „gladiatorul” Vali Crețu! Gigi Becali i-a decis viitorul la FCSB

Mihai Stoica (61 de ani) a anunțat că în principiu Gigi Becali (67 de ani) a luat deja decizia de a-i prelungi contractul lui Valentin Crețu (37 de ani) la FCSB. Totul ca urmare a evoluției foarte bune avute de experimentatul fundaș dreapta în meciul câștigat de echipa roș-albastră în fața lui Dinamo vineri seară pe stadionul „Arcul de Triumf” din Capitală în barajul pentru Conference League, scor 2-1, după prelungiri.

Mihai Stoica a anunțat că Gigi Becali îi prelungește contractul lui Valentin Crețu la FCSB

Așadar, chiar dacă părea destul de greu de crezut că se va mai ajunge la o astfel de chestiune în contextul dat, iată că fotbalistul a reușit în cele din urmă să răstoarne „calculele hârtiei” prin jocul prestat în această partidă fără îndoială extrem de importantă, iar acum urmează cel mai probabil să fie recompensat de către club printr-o nouă prelungire de contract, care ar urma să fie făcută pe 6 luni sau poate chiar un an.

„Cu Crețu, cred că la meciul ăsta va primi un bonus, o prelungire de contract. Șase luni, un an, om vedea. Înainte de meci, noi suntem foarte aproape să și semnăm un jucător pe poziția asta și având Crețu, născut în 1989, Pantea în 2003, Cercel în 2006, și jucătorul cu care suntem aproape fiind născut în 1997.

Noi având în cap să mai luăm încă un jucător care cumva să acopere dreapta-stânga, aia nu se știe sigur, dar am eu o chestie așa, era greu de crezut că la 38 de ani, cât va împlini în ianuarie, la jumătatea sezonului viitor, Crețu va primi o nouă ofertă. Dar cred că până la urmă se va întâmpla și asta. A jucat în meciul ăsta cât pentru un nou contract. (n.r. Despre fundașul dreapta dorit la FCSB) Străin, dintr-un alt campionat”,

Mihai Popescu a semnat deja prelungirea contractului cu FCSB

Discuția finală în acest sens și s-au produs cu doar o zi înaintea meciului cu Dinamo, după cum a explicat de asemenea Mihai Stoica, cu aceeași ocazie: „Faptul că Gigi a zis să semnăm prelungire cu Mihai Popescu, să-i facem ofertă bună. Și oferta a fost, el a acceptat oferta fără să negocieze. Dar a spus: ‘În loc de un an, aș vrea să semnez pe doi ani’.

În secunda 1 Gigi a zis da. Am semnat joi seară, actele au fost înregistrate în ziua meciului. Adică astea sunt niște chestii foarte importante. Un patron putea să spună: ‘Bine, mă, hai să vedem noi după aia, ne calificăm, nu ne calificăm’. Nu, Gigi asta a făcut. Astea sunt chestii care contează enorm”.