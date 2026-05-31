Sport

Veste de ultimă oră pentru „gladiatorul” Vali Crețu! Gigi Becali i-a decis viitorul la FCSB

Gigi Becali a luat decizia în privința lui Valentin Crețu! Anunțul făcut de Mihai Stoica în direct, după victoria obținută de FCSB cu Dinamo în barajul de Conference League
Gabriel-Alexandru Ioniță
31.05.2026 | 10:30
Veste de ultima ora pentru gladiatorul Vali Cretu Gigi Becali ia decis viitorul la FCSB
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali i-a decis viitorul “gladiatorului” Vali Creţu. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Mihai Stoica (61 de ani) a anunțat că în principiu Gigi Becali (67 de ani) a luat deja decizia de a-i prelungi contractul lui Valentin Crețu (37 de ani) la FCSB. Totul ca urmare a evoluției foarte bune avute de experimentatul fundaș dreapta în meciul câștigat de echipa roș-albastră în fața lui Dinamo vineri seară pe stadionul „Arcul de Triumf” din Capitală în barajul pentru Conference League, scor 2-1, după prelungiri.

Mihai Stoica a anunțat că Gigi Becali îi prelungește contractul lui Valentin Crețu la FCSB

Așadar, chiar dacă părea destul de greu de crezut că se va mai ajunge la o astfel de chestiune în contextul dat, iată că fotbalistul a reușit în cele din urmă să răstoarne „calculele hârtiei” prin jocul prestat în această partidă fără îndoială extrem de importantă, iar acum urmează cel mai probabil să fie recompensat de către club printr-o nouă prelungire de contract, care ar urma să fie făcută pe 6 luni sau poate chiar un an.

ADVERTISEMENT

„Cu Crețu, cred că la meciul ăsta va primi un bonus, o prelungire de contract. Șase luni, un an, om vedea. Înainte de meci, noi suntem foarte aproape să și semnăm un jucător pe poziția asta și având Crețu, născut în 1989, Pantea în 2003, Cercel în 2006, și jucătorul cu care suntem aproape fiind născut în 1997.

Noi având în cap să mai luăm încă un jucător care cumva să acopere dreapta-stânga, aia nu se știe sigur, dar am eu o chestie așa, era greu de crezut că la 38 de ani, cât va împlini în ianuarie, la jumătatea sezonului viitor, Crețu va primi o nouă ofertă.  Dar cred că până la urmă se va întâmpla și asta. A jucat în meciul ăsta cât pentru un nou contract. (n.r. Despre fundașul dreapta dorit la FCSB) Străin, dintr-un alt campionat”, a spus Mihai Stoica la „MM la FANATIK”. 

ADVERTISEMENT
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia...
Digi24.ro
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia nu dădea rezultate Citește mai mult la: h

Mihai Popescu a semnat deja prelungirea contractului cu FCSB

Discuția finală în acest sens și girul patronului Gigi Becali s-au produs cu doar o zi înaintea meciului cu Dinamo, după cum a explicat de asemenea Mihai Stoica, cu aceeași ocazie: „Faptul că Gigi a zis să semnăm prelungire cu Mihai Popescu, să-i facem ofertă bună. Și oferta a fost, el a acceptat oferta fără să negocieze. Dar a spus: ‘În loc de un an, aș vrea să semnez pe doi ani’.

ADVERTISEMENT
Președintele UEFA, gafă uriașă la finala Champions League! Salvat de Dembele, Ceferin și-a...
Digisport.ro
Președintele UEFA, gafă uriașă la finala Champions League! Salvat de Dembele, Ceferin și-a pus mâinile în cap

În secunda 1 Gigi a zis da. Am semnat joi seară, actele au fost înregistrate în ziua meciului. Adică astea sunt niște chestii foarte importante. Un patron putea să spună: ‘Bine, mă, hai să vedem noi după aia, ne calificăm, nu ne calificăm’. Nu, Gigi asta a făcut. Astea sunt chestii care contează enorm”. 

ADVERTISEMENT
Topul mondial în care Ion Țiriac îi bate pe Roger Federer, Novak Djokovic...
Fanatik
Topul mondial în care Ion Țiriac îi bate pe Roger Federer, Novak Djokovic și Serena Williams. Românul nu are rival
Fiul fostei mari jucătoare de tenis va evolua în SuperLiga României. Cine este...
Fanatik
Fiul fostei mari jucătoare de tenis va evolua în SuperLiga României. Cine este golgheterul care ameninţă FCSB, U Craiova şi Dinamo
Şumudică a desfiinţat primul transfer al lui Gigi Becali: “Nu poate să joace...
Fanatik
Şumudică a desfiinţat primul transfer al lui Gigi Becali: “Nu poate să joace niciodată acolo!”. Ce se întâmplă cu atacantul pe care FCSB vrea să îl dea afară: “Poate să joace la orice echipă din SuperLiga!”
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Florin Prunea l-a văzut pe scări la Digi Sport și l-a certat: 'Băi,...
iamsport.ro
Florin Prunea l-a văzut pe scări la Digi Sport și l-a certat: 'Băi, cum să faci așa ceva?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!