Veste de ultimă oră pentru Mircea Lucescu! Care e situația lui Nicolae Stanciu, căpitanul naționalei României. Exclusiv

Nicolae Stanciu traversează un moment dificil la Genoa. Afectat și de o accidentare, căpitanul naționalei nu a mai evoluat pentru echipa de club de pe 29 septembrie, iar din acest motiv a ratat și ultimele două acțiuni ale primei reprezentative. Fostul internațional Răzvan Raț, care activează în conducerea grupării din Serie A, a făcut un anunț important cu privire la starea mijlocașului.

Care este situația lui Nicolae Stanciu la Genoa. Anunțul lui Răzvan Raț

Titular în startul sezonului la Genoa, Nicolae Stanciu a strâns doar 23 de minute în Serie A în luna septembrie, pe finalul meciului cu Lazio, în care s-a și accidentat. Între timp, gruparea patronată de Dan Șucu s-a despărțit de Patrick Vieira, locul său pe bancă fiind preluat de Daniele De Rossi.

, a analizat situația în care se află internaționalul român. ,,Nu e nicio problemă cu Stanciu. El nu a jucat în ultima vreme pentru că a fost accidentat. Acum e 100% din punct de vedere fizic. A fost pe bancă la ultimul meci. Acum să vedem ce părere are și De Rossi și dacă o să îl bage să joace. Nu e nimic altceva”, a declarat fostul mare fotbalist în exclusivitate pentru FANATIK.

Ar fi adus Nicolae Stanciu un plus în echipa României la meciul cu Bosnia? Ce a declarat Adrian Mutu

Nicolae Stanciu s-a numărat printre absenții importanți ai naționalei României pentru acțiunea din această lună, alături de Radu Drăgușin, Mihai Popescu sau Andrei Burcă. În lipsa acestora, „tricolorii” au cedat cu 1-3 la Zenica contra Bosniei și au ratat șansa de a ocupa locul 2 în grupa H a preliminariilor.

Golgheterul all-time al primei reprezentative, . „Eu zic că era nevoie de Stanciu. Dar aici nu se duce responsabilitatea către un singur jucător. Eu cred că e în ADN-ul echipei. E o echipă moale! Trebuia să răspundă toată echipa, toți să aibă nerv!”, a afirmat acesta la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

