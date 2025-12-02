Sport

Veste de ultimă oră pentru sportivii ruși! Cale liberă spre Jocurile Olimpice

Tribunalul de Arbitraj Sportiv a luat o decizie importantă înaintea Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026. Ce se întâmplă cu sportivii de naționalitate rusă
Ciprian Păvăleanu
02.12.2025 | 19:00
Veste de ultima ora pentru sportivii rusi Cale libera spre Jocurile Olimpice
ULTIMA ORĂ
TAS a decis să anuleze inderdicția schiorilor ruși și belaruși.
Tribunalul de Arbitraj Sportiv a luat o decizie importantă pentru sportivii ruși și belaruși. Ei vor putea participa la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina din 2026 sub drapel neutru.

Încurând, între 6 și 22 februarie 2026, vor avea loc Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, iar Tribunalul de Arbitraj a venit cu o hotărâre importantă marți, 2 decembrie 2025. Instanța sportivă a anulat excluderea totală a schiorilor ruși și belaruși din competițiile internaționale și vor putea participa sub drapel neutru.

Condiția de participare este ca ei să îndeplinească criteriile stabilite de Comitetul Internațional Olimpic pentru a obține statutul de sportiv neutru cu privire la situația politică a țării lor. Dacă obțin acest statut, ei ar trebui să aibă voie să participe la probele de calificare ale Federației Internaționale de Schi pentru următoarele Jocuri Olimpice de iarnă

TAS a luat o decizie asemănătoare în luna octombrie

Decizia ce a anulat interdicția sportivilor ruși a fost luată de urgență, însă hotărârea era așteptată. TAS a argumentat asemănător și pentru sanierii ruși la finalul lunii octombrie, deși federația internațională de profil a susținut continuarea interdicției.

Astfel, sportivii din Rusia și Belarus vor putea accesa mai mult de jumătate din podiumurile de la Jocurile Olimpice de iarnă, deoarece FIS acoperă discipline precum schi alpin, schi de fond, schi acrobatic sau snowboarding. Din punct de vedere istoric, Rusia a dominat de-a lungul timpului în probele de schi fond.

TAS a anunțat că FIS este împotriva discriminării și îi impune să fie neutră din punct de vedere politic. Instanța a ajuns la concluzia că FIS i-a exclus pe sportivi doar prin prisma naționalității lor, fără să verifice dacă aceștia îndeplinesc condițiile de eligibilitate pentru sportivii individuali neutri.

