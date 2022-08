Veste devastatoare pentru Dan Petrescu: ”N-am cum să fiu fericit. Debeljuh va fi out șase luni!”

CFR Cluj a jucat un pic altfel, comparativ cu meciurile precedente din cupele europene, și . Antrenorul este, însă, devastat după calificare. Gabriel Debeljuh s-a accidentat și va lipsi o lungă perioadă de timp.

Dan Petrescu: ”E foarte greu să-l înlocuim pe golgheterul nostru”

Gabriel Debeljuh a fost omul care a marcat calificarea campioanei CFR Cluj în play-off-ul Conference League. Atacantul a pasat decisiv la unicul gol, marcat de Jefte Betancor, dar s-a accidentat în actul secund și a fost înlocuit.

Veștile sunt teribile pentru antrenorul Dan Petrescu. Fotbalistul este suspect de o ruptură a ligamentelor încrucișate, ceea ce înseamnă că va lipsi pentru cel puțin o jumătate de an.

”Avem o veste tristă, foarte tristă, d-aia sunt praf. În toate meciurile câștigate a trebuit să plătim ceva, ba penalty, ba am terminat în 10 oameni.

Acum am pierdut un jucător, din ce am înțeles are ceva la încrucișate, cred că 6 luni va fi out Debeljuh. N-am cum să fiu fericit. E foarte greu să-l înlocuim pe golgheterul nostru, mai ales acum, când nu mai găsim atacanți.

Victoria e importantă, dar peste două zile avem meci. Să vedem ce jucători recuperăm în atac, suntem foarte subțiri”, a reacționat Dan Petrescu, la finalul întâlnirii.

Dan Petrescu aștepta alt adversar în play-off

În play-off-ul Conference League pentru un loc în grupele competiției. Dan Petrescu a mărturisit că se aștepta ca adversara feroviarilor să fie HJK Helsinki. Nordicii, însă, au trecut de sloveni și i-au dat planurile peste cap tehnicianului.

”Maribor a jucat cu Soligorsk, am văzut cele două meciuri. E o echipă bună. Acasă au mulți spectatori, au jucători de atac foarte buni, chiar nu știu cum au pierdut cu Helsinki, trebuie să văd meciurile.

Poate finlandezii au echipă mai bună, dar nu mă așteptam. Eram sigur că jucăm în Finlanda. Vor fi două meciuri grele, dar sunt supărat că avem multe meciuri și trebuie să schimb iar 10 jucători”, a comentat Dan Petrescu.

Jefte Betancor: ”Suntem o echipă mare”

Marcatorul unicului gol în duelul CFR Cluj – Șahtior Soligorsk, Jefte Betancor, jubilează după calificarea campioanei României. Spaniolul consideră că feroviarii au jucat precum o echipă mare și calificarea este rezultatul efortului colectiv.

”Pentru mine nu e important golul ci victoria și calificarea, sper să prindem grupele. Suntem o echipă mare, am muncit bine, am jucat ca o echipă și am câștigat.

Eu mă bucur de această calificare, dar ne gândim la meciul de campionat și vom munci să ajungem în grupe. M-am adaptat la CFR, nu e o problemă pe ce poziție joc, știu că mai am mult de muncit”, a spus Betancor.

În play-off-ul Conference League, CFR Cluj o va înfrunta pe Maribor, pe 18 august, în deplasare, pentru ca o săptămână mai târziu să fie gazdă pentru campioana Sloveniei.