Veste dură pentru Xabi Alonso! Un jucător important s-a accidentat și ar putea să rateze primele meciuri ale lui Real Madrid din noul sezon

, iar tehnicianul a mai primit o veste neplăcută cu puțin timp înainte de startul . Un fotbalist important s-a accidentat la antrenament.

O nouă accidentare pentru Real Madrid

Mijlocașul Eduardo Camavinga a ratat ultimele meciuri din sezonul precedent, inclusiv finala Copa del Rey și toate disputele de la Campionatul Mondial al Cluburilor, după ce a suferit o accidentare musculară într-un meci cu Getafe.

Francezul a revenit pe gazon la startul pregătirilor, însă recent s-a accidentat din nou, de această dată la gleznă, în timpul unui antrenament. Conform , Camavinga are șanse foarte mici să joace în amicalul pe care Real Madrid îl va disputa marți contra formației austriece Tirol.

„Gravitatea problemei la gleznă este în prezent neclară, dar este o accidentare care necesită de obicei câteva săptămâni pentru o recuperare completă”, au precizat jurnaliștii britanici. Așadar, Camavinga ar putea să rateze primele etape din La Liga, în care Real Madrid le întâlnește pe Osasuna, Real Oviedo și Mallorca.

Camavinga, afectat puternic de accidentări în sezonul trecut

Eduardo Camavinga a suferit nu mai puțin de patru accidentări în sezonul precedent. Acesta a lipsit timp de aproape șapte săptămâni în startul stagiunii, din cauza unei probleme la genunchi. Apoi, în perioada noiembrie-decembrie a ratat două săptămâni, după ce a suferit o accidentare musculară într-un meci cu Liverpool.

O altă problemă musculară l-a ținut pe fotbalist în afara terenului timp de trei săptămâni, în ianuarie și februarie, iar Camavinga a ratat finalul de sezon după accidentarea suferită în meciul cu Getafe, câștigat de Real Madrid cu 1-0.

În vârstă de 22 de ani, Eduardo Camavinga joacă la Real Madrid din 2021, formația din capitala Spaniei plătind 31 de milioane de euro pentru a-l transfera de la Rennes. Francezul a strâns 180 de partide pentru gruparea din La Liga, alături de care a câștigat de două ori Champions League, dar și două titluri.