Veste excelentă dată de Mihai Stoica înainte de FCSB – Metaloglobus: „E posibil să înceapă titular”

FCSB se pregătește de un meci ce s-ar putea dovedi crucial, contra celor de la Metaloglobus, luni, în etapa cu numărul 28 din SuperLiga. Elias Charalambous a primit vești bune și se va putea baza, în sfârșit, pe Ofri Arad.

Mihai Stoica, anunț important pentru FCSB. Ofri Arad e gata să fie titular la meciul cu Metaloglobus

, pentru a-l înlocui pe Adrian Șut, este gata de joc și va fi pe teren cu Metaloglobus, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Mai mult decât atât, MM Stoica a dezvăluit că Ofri Arad ar putea să înceapă chiar din primul minut în duelul cu trupa ce se află pe ultimul loc în SuperLiga.

„(n.r. Thiam și Tănase) Mâine noapte se întorc, la 00:40-00:45 au avion amândoi. Nu e risc cu ei să joace cu Metaloglobus, sunt ok. Ofri Arad sigur va juca luni, e posibil să înceapă titular”, a spus Mihai Stoica la TV Prima Sport.

în această iarnă de la Kairat Almaty, echipă cu care a jucat în grupa principală din Champions League.

FCSB, încurcată de vremea din București. Cum au reușit jucătorii să se antreneze în ciuda ninsorilor puternice

Oficialul de la FCSB a recunoscut că echipa a fost nevoită să mute antrenamentul de miercuri, asta pentru că în București au fost ninsori puternice și a fost nevoie de timp pentru ca zăpada să fie îndepărtată de la baza de pregătire din Berceni.

„Zăpadă ca în București nu cred că a fost nicăieri, nici nu știu, dar prin orașele în care am mai vorbit nu era chiar așa. La noi ce a însemnat? A însemnat că am mutat antrenamentele de ieri (n.r. miercuri) de dimineață, le-am mutat după-amiază, ca să putem să băgăm utilajele pe terenul sintetic, să eliberăm măcar jumătate de teren și jucătorii să se poată antrena”, a mai spus Mihai Stoica.

FCSB, obligată să câștige meciul cu Metaloglobus

În tur, Metaloglobus a produs o surpriză uriașă și a câștigat meciul cu FCSB, 2-1, fiind prima victorie a echipei, din istorie, în SuperLiga. Acum, campioana României se află într-o situație complicată, în lupta pentru play-off și este nevoită să câștige confruntarea, altfel nu va mai putea spera la o clasare între primele 6.

Avantajul pe care trupa roș-albastră îl are față de rivale este acela că duelul cu Metaloglobus este ultimul al etapei, iar astfel vor cunoaște toate rezultatele și vor vedea ce echipe pot să depășească în clasamentul din SuperLiga.