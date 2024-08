Veste excelentă pentru Cosmin Matei în dosarul de dopaj! Ce a decis Comisia de Apel după ce fotbalistul fusese suspendat 6 luni

În martie 2024, Comisia de Audiere ANAD deschidea un dosar de dopaj în care Cosmin Matei, jucătorul celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe, era testat pozitiv la urină cu 5-metilhexan-2-amină, acesta fiind un stimulent pe termen scurt care ajută la viteză, crește energia și dă un tonus muscular.

Cosmin Matei revine pe teren după ce Comisia de Apel a decis suspendarea executării sancțiunii primite de la Comisia de Audiere ANAD

Cosmin Matei a primit în luna august din partea Comisiei de Audiere ANAD, ca urmare a unui test pozitiv la urină ce a avut loc la începutul anului 2024. Fotbalistul celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe a apucat să joace în primele trei etape din acest sezon al SuperLigii României, iar de atunci, a atacat decizia la Comisia de Apel.

Paul Mincu, avocatul jucătorului de la Sepsi Sfântu Gheorghe, a solicitat suspendarea executării pedepsei, cel puțin până la soluționarea dosarului în care este implicat Matei, iar cererea a fost aprobată de către Comisia de Apel.

Practic, Cosmin Matei poate reveni pe gazon și va putea fi inclus de Bernd Storck în lotul echipei din Sfântu Gheorghe, care nu traversează cea mai bună perioadă a sezonului. Covăsnenii au ajuns la trei înfrângeri consecutive în SuperLiga României, după eșecul cu Unirea Slobozia, iar revenirea sa în lot este o veste bună pentru Sepsi.

„Este o decizie firească, corectă, într-o astfel de situație. Noi am primit decizia pe 2 august, vineri, iar apelul si cererea de suspendare au fost depuse luni dimineața, pe 5 august. Ne-ar fi prins bine să avem o decizie în acest sens chiar mai devreme, dar e bună și acum.

Judecarea apelului poate dura destul de mult, suficient cât să i se fi scurs toată suspendarea de 6 luni dispusă de Comisia de Audiere. Și atunci n-ar mai fi avut niciun sens să ne mai judecăm! Dacă obținem câștig de cauză, jucătorul ar fi executat deja suspendarea. Dacă pierdem, va executa în continuare suspendarea rămasă. Soluția suspendării executării sancțiunii până la finalizarea apelului este binevenită.” , a fost declarația avocatului Paul Mincu pentru .

Laszlo Dioszegi, convins de nevinovăția lui Cosmin Matei

Chiar dacă traversează un moment dificil în cariera sa de fotbalist profesionist, Cosmin Matei se bucură de Sepsi.

Deși inițial fusese suspendat pentru 6 luni, Laszlo Dioszegi, patronul celor de la Sepsi, confirma că Matei în toată această perioadă, un gest de încredere.

„Matei rămâne acasă, o să facă antrenamente individuale acasă pentru că nu are voie să vină la stadion. Îi vom plăti salariul în următoarele 6 luni, noi suntem lângă jucători la greu și la bine. Niciun jucător nu are peste 10.000 de euro, între 8.000 și 9.000 de euro are salariu.

Așa mi se pare normal, când un om are un necaz trebuie să fie alături prietenii lângă el. Nu mi se pare corect să fim lângă el numai când dă goluri. Toți suntem lângă el, sperăm să se reducă pedeapsa la recurs sau la apel, atunci îl așteptăm să revină lângă noi”, a spus Laszlo Dioszegi.