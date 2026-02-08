Sport

Veste excelentă pentru Cristi Chivu! Ce se întâmplă înainte de derby-ul Inter – Juventus

Cristi Chivu, antrenorul Interului, a primit o veste foarte bună cu o săptămână înainte de derby-ul contra lui Juventus. Un jucător important va fi disponibil după o absență de peste o lună.
Bogdan Mariș
08.02.2026 | 07:45
Cristi Chivu a primit o veste excelentă înainte de derby-ul Inter - Juventus. FOTO: Hepta
Inter va evolua duminică, de la ora 19:00, pe terenul celor de la Sassuolo în etapa 24 din Serie A, însă unii dintre fani sunt cu gândul deja la derby-ul cu Juventus din următoarea rundă, care se va disputa pe San Siro sâmbătă, 14 februarie, de la 21:45. Hakan Calhanoglu, care nu a mai evoluat de pe 11 ianuarie pentru echipa antrenată de Cristi Chivu, a fost întrebat de fanii prezenți la baza de antrenament dacă va putea să evolueze în „Derby d’Italia”, iar răspunsul a fost afirmativ.

Hakan Calhanoglu revine! Va evolua în derby-ul cu Juventus

Hakan Calhanoglu este un jucător extrem de important pentru Cristi Chivu, fiind titularizat de antrenorul român în aproape fiecare meci din prima parte a sezonului. Mijlocașul turc nu a mai jucat de pe 11 ianuarie, din cauza unei probleme la gambă, însă acesta este aproape de revenire.

Informația a fost furnizată chiar de experimentatul mijlocaș. Conform Sky Sports, Calhanoglu a fost întrebat de mai mulți fani prezenți la baza de antrenament a Interului dacă va fi disponibil pentru derby-ul cu Juventus, iar răspunsul său a fost „Da, da, voi putea să joc”.

Cristi Chivu caută revanșa contra lui Juventus

Cristi Chivu, care ar urma să semneze în curând prelungirea contractului cu Inter, are o revanșă de luat contra lui Juventus după meciul incredibil disputat în turul campionatului. Cele două formații s-au întâlnit pe Juventus Stadium pe 13 septembrie, iar „Bătrâna Doamnă” s-a impus cu 4-3.

Juventus a condus cu 1-0 și 2-1, dar Inter a egalat de fiecare dată prin Hakan Calhanoglu. Apoi, Marcus Thuram i-a adus pe „nerazzurri” în avantaj, însă fratele său, Khephren, a punctat pentru 3-3. Reușita decisivă, înscrisă de Vasilije Adzic, a sosit în minutul 90+1.

Ce realizări are Hakan Calhanoglu în acest sezon

Hakan Calhanoglu a reușit să marcheze 8 goluri în cele 22 de partide jucate în acest sezon pentru Inter. Mijlocașul turc a oferit și 4 „assist-uri”, fiind pe locul 5 într-un clasament al jucătorilor de la Inter cu cele mai multe contribuții decisive în actuala stagiune, după Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Ange-Yoan Bonny și Federico Dimarco.

  • 22 de milioane de euro valorează Hakan Calhanoglu, conform transfermarkt
  • 2027 este anul în care expiră contractul mijlocașului turc cu Inter
