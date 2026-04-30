Veste excelentă pentru Cristi Chivu înainte de Inter – Parma, meciul care ar putea aduce titlul pentru „nerazzurri”!

Inter poate cuceri titlul în Serie A la finalul acestei săptămâni, iar Cristi Chivu a primit o veste importantă înainte de meciul cu Parma, care se va disputa duminică.
Bogdan Mariș
30.04.2026 | 08:00
Cristi Chivu (45 de ani) a primit o veste excelentă înainte de partida Inter - Parma. FOTO: Hepta
Lautaro Martinez (28 de ani) nu a mai jucat de pe 5 aprilie pentru Inter, însă atacantul argentinian a efectuat antrenamentul de miercuri alături de coechipieri și ar putea să revină pe gazon în partida cu Parma, care se va disputa duminică, 3 mai, de la ora 21:45. Echipa lui Cristi Chivu ar putea fi deja campioană la acel moment, însă dacă nu vor beneficia de rezultate favorabile, „nerazzurrii” pot câștiga titlul cu o victorie.

Veste excelentă pentru Cristi Chivu înainte de Inter – Parma. Lautaro Martinez s-a antrenat alături de coechipieri

Lautaro Martinez s-a accidentat în meciul disputat de Inter pe terenul celor de la Bodo/Glimt în play-off-ul Champions League, iar absența sa a avut un impact important, în special pe plan continental, echipa lui Cristi Chivu fiind eliminată de gruparea din Norvegia. Argentinianul a evoluat într-un singur meci în ultimele două luni și jumătate, partida cu AS Roma din campionat (5-2), în care a reușit o „dublă”.

Conform tuttomercatoweb, Lautaro a efectuat antrenamentul de miercuri alături de coechipieri și există șanse ca acesta să revină pe gazon în meciul cu Parma, la finalul căruia Inter ar putea cuceri titlul. Totuși, Cristi Chivu nu îl va „forța” pe experimentatul atacant, obiectivul celor de la Inter fiind ca acesta să revină pe teren la finala Cupei contra lui Lazio, care se va disputa pe 13 mai. Alți doi jucători indisponibili, Hakan Calhanoglu și Luis Henrique, s-au antrenat separat, momentul în care aceștia vor reveni fiind neclar.

Inter ar putea să câștige titlul înainte de meciul cu Parma

Înainte de startul etapei 35, Inter are un avantaj de 10 puncte față de Napoli și este la 12 lungimi în fața marii rivale AC Milan. Așadar, „nerazzurrii” ar putea deveni campioni înainte de meciul pe care îl vor disputa contra Parmei, în cazul în care Napoli pierde la Como, iar Milan nu se impune în meciul cu Sassuolo.

În cazul în care rivalele nu fac pași greșiți, Inter își poate asigura titlul cu un succes în duelul contra Parmei, care se va disputa pe San Siro duminică, de la ora 21:45. După acest duel, „nerazzurrii” vor juca de două ori împotriva lui Lazio, mai întâi în campionat, iar apoi în finala Cupei Italiei. Echipa lui Cristi Chivu va încheia sezonul cu două meciuri în Serie A, pe teren propriu cu Verona și în deplasare cu Bologna.

