Veste excelentă pentru Dan Șucu în seara în care Rapid a pierdut cu CFR Cluj!

Chiar în seara în care Rapid a pierdut contra lui CFR Cluj în Giulești, patronul Dan Șucu (63 de ani) a primit o veste excelentă din Italia. Cremonese a pierdut cu 1-2 în meciul de pe teren propriu cu Lazio, iar după acest rezultat, Genoa s-a salvat matematic de la retrogradarea în Serie B. „Grifonii” au obținut un rezultat important în această etapă, 0-0 cu Atalanta.

Rapid a ajuns la 6 meciuri consecutive fără succes în play-off-ul Superligii după 1-2 în Giulești cu CFR Cluj, însă Dan Șucu a avut și motive de bucurie luni seară. Genoa, care a avut un start de sezon complicat sub comanda lui Patrick Vieira, și-a îndeplinit obiectivul și s-a salvat matematic de la retrogradare în urma unui parcurs pozitiv în mandatul lui Daniele De Rossi.

, și s-au distanțat la 12 lungimi de prima echipă aflată în zona retrogradării, Cremonese. Astfel, gruparea din Cremona avea nevoie de un succes contra lui Lazio pentru a mai avea șanse de a o depăși pe Genoa, iar acest lucru nu s-a întâmplat. Gazdele au deschis scorul în prima repriză prin Bonazzoli, însă echipa pregătită de Maurizio Sarri a egalat prin Isaksen și a dat lovitura decisivă cu reușita lui Noslin din minutul 90+2.

Fiorentina și Cagliari, cu câte 37 de puncte, mai au nevoie de doar o remiză în ultimele 3 runde pentru a se salva matematic, așadar în lupta pentru evitarea retrogradării mai sunt implicate doar Cremonese (28 de puncte) și Lecce (32 de puncte). Verona și echipa lui Marius Marin, Pisa, au retrogradat matematic în Serie B.

Ce urmează pentru Genoa în acest final de sezon

Genoa a scăpat de presiune după ce s-a salvat matematic de la retrogradare, însă în ultimele 3 etape va întâlni formații care încă se mai luptă pentru a îndeplini obiective în acest final de sezon. Mai întâi, echipa antrenată de Daniele De Rossi va evolua în deplasare pe terenul Fiorentinei, care are nevoie de cel puțin o remiză din acel joc pentru a fi sigură de menținerea în Serie A.

Apoi, „grifonii” vor evolua pe San Siro contra lui AC Milan, care încă are emoții cu privire la calificarea în UEFA Champions League. „Rossonerii” se află într-un adevărat colaps în acest final de sezon, având un singur succes în ultimele 5 meciuri, iar moralul echipei ar putea fi afectat și de faptul că . În fine, în ultima rundă, Genoa se va deplasa pe terenul lui Lecce.