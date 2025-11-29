Veste excelentă pentru Dan Șucu la Genoa! Gazzetta dello Sport: „Blestemul s-a rupt”

ADVERTISEMENT

Rezultat extrem de important pentru Genoa. Echipa lui Dan Șucu a câștigat duelul cu Verona și a ieșit din zona retrogradării în Serie A. Grifonii au fost conduși, însă au revenit și s-au impus cu 2-1.

Genoa părăsește zona roșie din Serie A după victoria în fața celor de la Verona

Partida a început mai bine pentru Verona. Algerianul Belghali a deschis scorul în minutul 6 al meciului de pe Luigi Ferraris, însă Genoa a replicat rapid. Colombo a restabilit egalitatea până la finalul primei reprize, iar în partea a doua Thorsby a făcut 2-1 pentru gazde.

Meciul a fost unul echilibrat, cu ocazii de ambele părți. a rămas pe banca de rezerve. El nu a mai jucat un meci oficial din luna septembrie. S-a confruntat cu o accidentare, iar acum așteaptă să revină pe teren.

Reacția presei din Italia după Genoa – Verona 2-1. Gazdele, prima victorie „acasă” după 238 de zile

Victoria este una extrem de importantă pentru Genoa. Grifonii au ajuns la 4 meciuri consecutive fără înfrângere și au scăpat de locurile care duc în Serie B. Presa din Italia a lăudat schimbarea făcută de Dan Șucu pe banca tehnică. De Rossi l-a înlocuit pe Patrick Vieira.

„Câte lucruri se pot întâmpla în 238 de zile? Probabil o infinitate, cu excepția unuia: victoria Genovei pe Marassi, în fața propriilor suporteri. De la un fort istoric, stadionul Ferraris părea blestemat, iar Grifonul nu mai obținuse trei puncte acasă din 4 aprilie, când o învinsese pe Udinese. În ziua cu numărul 239, blestemul s-a rupt, iar echipa lui De Rossi a obținut un succes uriaș în duelul pentru salvare cu Verona.

Pentru tehnician a fost prima apariție pe banca lui Genoa la un meci pe teren propriu, după suspendarea din jocul cu Fiorentina și deplasarea la Cagliari. Genoa câștigă și scapă pentru prima dată din zona nisipurilor mișcătoare din subsol. Verona se afundă și mai tare”, au scris jurnaliștii italieni de la

Pentru Genoa urmează acum partida din Cupa Italiei, în deplasare cu Atalanta, iar apoi grifonii vor evolua de asemenea pe teren străin, în meciul cu Udinese din Serie A. are 11 puncte după primele 13 runde și este pe locul 15 în clasament.