Veste excelentă pentru Edi Iordănescu. Tricolorul accidentat este apt pentru EURO 2024

George Pușcaș (28 de ani) este apt pentru EURO 2024. Atacantul naționalei României a revenit mai repede pe teren decât s-a crezut inițial, după operația suferită la al patrulea metacarpian de la mâna stângă. Tricolorul s-a accidentat pe 20 aprilie, în timpul meciului Bari – Pisa (1-1), disputat în etapa a 34-a din Serie B

George Pușcaș este apt pentru EURO 2024. Atacantul a fost convocat pentru Bari – Cittadella

Veștile din Italia sunt foarte bune. George Pușcaș, omul care a marcat golul egalării în meciul decisiv pentru calificarea la EURO 2024, , și-a reluat antrenamentele cu echipa lui Bari, vineri, 3 mai, iar antrenorul Federico Giampaolo l-a convocat pentru partida cu Cittadella, de duminică, 5 mai, în deplasare.

”Pușki”, care a ratat două partide, va evolua cu un dispozitiv special la degetul operat, în încercarea de a-și ajuta echipă să se mențină în Serie B. Cu două etape înainte de finalul campionatului, Bari se află pe loc de retrogradare, iar în ultima etapă va juca pe teren propriu, cu Brescia, pe 10 mai.

George Pușcaș joacă la retrogradare cu Bari

George Pușcaș a acceptat să plece de la Genoa, unde avea statut de rezervă, și să joace sub formă de împrumut pentru Bari, în Serie B, conștient că doar așa poate fi convocat de Edi Iordănescu în lotul pentru EURO 2024.

În momentul prezentării, În 14 meciuri, el a reușit să marcheze de patru ori.

“Ca orice vârf, îmi doresc să marchez cel puțin zece goluri și să prind mai multe minute decât am primit la Genoa, unde lucrurile nu au mers bine anul trecut pentru mine.

Visez la promovarea în Serie A, pe care am ratat-o dramatic în finala play-off-ului în 2015, pentru a închide un cerc. Am venit la o echipă cu potențial și îmi doresc să am realizări importante.

În primul meu sezon la Bari a fost altceva, eram doar un puști venit de la Inter. Mereu m-am simțit legat de Bari, sper să-mi ating obiectivele fixate la club și la națională”, a declarat George Pușcaș.

11 goluri a marcat George Pușcaș în 41 de selecții la echipa națională a României

România mai are trei indisponibili: Andrei Burcă, Vladimir Scerciu și Florinel Coman

Edi Iordănescu nu a scăpat complet de griji. Selecționerul mai are însă emoții pentru suferită la finalul lunii aprilie, în campionatul Arabiei Saudite. Selecționerul așteaptă să primească vești bune și despre Vladimir Screciu (Universitatea Craiova) și Florinel Coman (FCSB).

Mijlocașul Vladimir Screciu a făcut recuperare la o clinică din Finlanda și are șanse să prindă turneul final din Germania, turneu care se va desfășura în perioada 14 iunie – 14 iulie.

„Screciu a fost în Finlanda, a făcut două terapii. Doctorul din Finlanda, cel puțin din informațiile noastre, ar fi cel mai bun la nivel mondial pe zona în care Screciu are probleme.

După meciul cu FCSB, deci în Săptămâna Luminată, va mai face un RMN și atunci se va lua decizia mai departe. Noi sperăm ca el să fie apt pentru turneul final.

De aceea am și recurs la aceste terapii care sperăm să-l ajute să se recupereze cât mai repede și să aibă șanse să fie apt pentru EURO”, a declarat finanțatorul Universității Craiova, Mihai Rotaru, la FANATIK SUPERLIGA.

Florinel Coman a resimțit probleme la mușchii inghinali, în minutul 19 al partidei cu Sepsi – FCSB (2-2), și a urmat timp de patru zile un tratament la fizioterapetul Marijana Kovacevic.

Olimpiu Moruțan ratează EURO 2024

Extrema dreaptă de la Ankaragucu a fost operat pe 25 aprilie la tendonul lui Ahile și va stat pe tușă cel puți șase luni.

Imediat după verdictul medicilor, selecționerul

„Toți alături de tine, Oli! Totul va fi mai greu și mai trist fără tine, dar vom lupta și pentru tine! Suntem convinși, fiecare, că vei reveni mai puternic! Familia Echipei Naționale te așteaptă înapoi!“.

Olimpiu Moruțan a primit încurajări și din partea FRF: „Suntem alături de tine, Olimpiu Moruțan! Vei reveni mai puternic după această accidentare! Multă sănătate!“.

Programul României în grupa E de la EURO 2024

17 iunie: România – Ucraina (Munchen) ora 16:00

22 iunie: Belgia – România (Koln), ora 22:00

26 iunie: Slovacia – România (Frankfurt), ora 19:00