Veste excelentă pentru fanii lui Chelsea. Când debutează Romelu Lukaku

Transferat de la Inter Milano în schimbul a 115.000 de euro, Romelu Lukaku este gata să-și facă debutul în tricoul deținătoarei Ligii Campionilor și a . Marți, 17 august, imediat după încheierea perioadei de carantină pe care o impun autoritățile la sosirea în Anglia, belgianul va efectua prima ședință de pregătire sub comanda lui Thomas Tuchel.

Dacă totul decurge normal, mult așteptata revenire în Premier League (n.r. la echipa pentru care a evoluat și în perioada 2011-2014) se va produce chiar în duelul cu marea rivală, Arsenal. Acesta este programat duminică, 22 august, la ora 18:30, pe Stadionul Emirates.

Romelu Lukaku, aproape de debutul la Chelsea. Thomas Tuchel vrea să-l introducă în derby-ul cu Arsenal

Chiar dacă a petrecut trei ani pe Stamford Bridge, Romelu Lukaku nu a reușit să bifeze decât 15 meciuri în tricoul lui Chelsea, înainte de a fi cedat definitiv la Everton. A urmat perioada Manchester United și cele 42 de goluri care au convins-o pe Inter Milano .

O decizie ce avea să se dovedească inspirată, dat fiind faptul că „nerazzurrii” au cucerit, datorită atacantului belgian, primul “Scudertto” după o pauză de 11 ani. În plus, transferul la Chelsea le-a adus în conturi o sumă record – 97,5 milioane lire sterline (circa 115 milioane euro).

De altfel, Thomas Tuchel a ținut să-i asigure pe suporteri, cu umorul care îl caracterizează, că echipa sa are acum un atac de-a dreptul stelar. „Am încercat să-i luăm atât pe Haaland, cât și pe Lukaku, plus că am încercat să-l aducem și pe Lewandowski, ca număr 10 în spatele lor. Din păcate, conducerea nu a ascultat. Trebuie să ne mulțumim cu Lukaku”, a glumit tehnicianul german în timpul unei conferințe de presă.

Lukaku o ia pe urmele lui Pleșan: „Am susținut Chelsea de mic”

La foarte scurt timp după oficializarea transferului său, Romelu Lukaku a ieșit la rampă cu o declarație neașteptată, care le amintește microbiștilor români de fostul jucător de la Dinamo, Craiova și FCSB, Mihăiță Pleșan.

„Sunt fericit și binecuvântat că mă întorc la acest club minunat. A fost o călătorie lungă pentru mine: am venit aici când eram un copil care avea multe de învățat, acum mă întorc cu multă experiență și mai matur.

Relația pe care o am cu acest club înseamnă atât de mult pentru mine, așa cum știți deja. Am susținut Chelsea de mic și acum să mă întorc și să încerc să-i ajut să câștige mai multe titluri este un sentiment uimitor.

Modul în care merge clubul se potrivește perfect ambițiilor mele la 28 de ani și tocmai am sărbătorit câștigarea titlului în Serie A. Cred că această oportunitate vine la momentul potrivit.

Sper să putem avea mult succes împreună. De când am părăsit Chelsea, a fost o călătorie lungă, cu multe suișuri și coborâșuri, dar aceste experiențe m-au făcut puternic.

Provocarea este să încerc să ajut echipa să câștige trofee importante. Abia aștept să încep și sper să am succes alături de club”, a declarat starul belgian la prezentarea oficială, „uitând” de perioada în care îmbrăca tricoul rivalilor de la Manchester United.