Veste excelentă pentru FCSB! Atacantul de națională de la Steaua Roșie, exclus din lot dintr-un motiv incredibil

Vești bune de la Belgrad înainte de Steaua Roșie - FCSB. Atacantul, cu 5 meciuri jucate pentru Serbia la Campioantul Mondial, nu va evolua în fața campioanei României.
Alex Bodnariu
24.11.2025 | 19:00
ULTIMA ORĂ
Atacantul de națională al celor de la Steaua Roșie nu va juca în meciul cu FCSB
Campioana României, FCSB, a primit o veste bună cu doar câteva zile înainte de duelul de la Belgrad cu Steaua Roșie. Unul dintre jucătorii echipei din Serbia a fost exclus din lot de antrenor și nu va evolua în partida cu roș-albaștrii.

Nemanja Radonjić, atacantul de națională de la Steaua Roșie, nu joacă cu FCSB!

Este vorba despre Nemanja Radonjić, unul dintre jucătorii de bază de la Steaua Roșie Belgrad. Atacantul, cotat la 3 milioane de euro, are 46 de selecții la echipa națională de seniori și a mai jucat în trecut la echipe importante precum AS Roma, Marseille sau Torino.

Radonjić nu a fost în lotul celor de la Steaua Roșie nici la ultimul meci jucat de viitoarea adversară a FCSB în campionat, pierdut surprinzător în fața celor de la Ivanjica. Atunci s-a vorbit despre anumite probleme medicale cu care se confrunta atacantul.

De la ce a pornit totul? Presa din Serbia a făcut anunțul

Situația este însă alta. Jurnaliștii sârbi de la Telegraf anunță că oficialii Stelei Roșii Belgrad au decis să îl suspende pe Radonjić. Atacantul a fost exclus din lot și nici măcar nu se mai antrenează alături de colegii săi din cauza comportamentului considerat neprofesionist și a unei serii de abateri disciplinare.

Nu e o premieră pentru Radonjić. Și în mandatul lui Vladan Milojević a ajuns pe lista neagră, fiind scos din lot înaintea meciului cu AC Milan din Liga Campionilor, însă atunci tensiunile s-au risipit rapid, iar el a fost reprimit la echipă.

Nemanja Radonjić a prins destul de puține minute la Steaua Roșie în acest sezon. Atacantul sârb are însă două goluri înscrise în campionatul intern. Vârful de 29 de ani a jucat în luna noiembrie pentru naționala țării sale în partidele cu Anglia și Letonia.

Cum va arăta echipa FCSB-ului în meciul cu Steaua Roșie

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunțat deja cum va arăta echipa de start pentru meciul cu Steaua Roșie Belgrad. Campioana României va avea pe teren cei mai buni jucători. O victorie ar putea reaprinde speranțele pentru o calificare în primăvara europeană.

„O să jucăm cu Lixandru și cu Șut la mijloc, doi închizători. Joc cu doi închizători ca să văd care dintre ei e mai bun pentru campionat, fac verificări eu acum. Pe fund se știe, nici nu ai alții. Se știe cine sunt. În atac vor fi Miculescu, Olaru, Thiam și cu Bîrligea. Tănase și cu Cisotti vor fi odihniți. Ei sunt jucători de care am nevoie în campionat. Alibec o să fie titular când o să vină Șumi la noi”, a explicat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Alex Bodnariu
