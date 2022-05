Veste excelentă pentru FCSB înainte de meciul cu Universitatea Craiova. Ce jucător a început antrenamentele în sală

Fundașul stânga al celor de la FCSB, Ionuț Panțîru, a început antrenamentele în sală după ce a suferit a treia intervenție chirurgicală, în urma unei accidentări foarte grave, care l-a ținut departe de gazon mai bine de un an de zile, așa cum .

Ionuț Panțîru a început antrenamentele însă și continuă recuperarea alături de Ovidiu Kurti

Ionuț Panțîru trage tare să revină după problemele grave la genunchi, însă că jucătorul are șanse mici să mai joace fotbal la un nivel înalt: „La muncă pentru a reveni”, a scris jucătorul FCSB pe pagina oficială de Instagram.

ADVERTISEMENT

Chiar și în aceste condiții, fotbalistul FCSB-ului lucrează intens cu kinetoterapeutul FCSB-ului, Ovidiu Kurti, care încearcă încă o dată să îl pună pe picioare și să îi dea șansa să joace din nou fotbal.

Florin Tănase și colegii săi sunt alături de Panțîru și-au dedicat și golurile din Casa Pariurilor Liga 1, iar fostul jucător al Iașiului , așa că are toate motivele să tragă tare în continuare să revină, mai ales că Toni Petrea îl susține și el: „Vă mulțumesc pentru tot și vă iubesc! Abia aștept să revin alături de voi, de echipă și să cânt după victorii alături de cei mai frumoși suporteri din țară”, le-a transmis fundașul de bandă coechipierilor.

ADVERTISEMENT

„Nu știu ce va fi în continuare, eu sper să se recupereze și să revină lângă noi. El este un luptător, nu cedează când dă de greu. Am discutat cu el și l-am simțit foarte motivat”, a spus și antrenorul FCSB-ului.

Ionuț Panțîru, de la extaz la agonie! Nu a mai jucat de mai bine de 14 luni: „A fost o perioadă foarte grea!”

Într-un interviu pentru site-ul oficial FCSB, Ionuț Panțîru a vorbit despre momentele grele prin care a trecut în toată această perioadă: „A fost o perioadă foarte grea. Sincer, nu mă așteptam să fie atât de greu. În primul rând, psihic mă simt foarte încărcat. Nu m-am gândit că o să trec vreodată prin asta, pentru că nu am avut niciun fel de operație sau chiar accidentare, până acum. Dar este foarte greu.

ADVERTISEMENT

Sincer, după ce mi-a dat vestea, am început să plâng, cred că am plâns vreo zece minute încontinuu. Foarte horror a fost acea veste pentru mine, dar asta e viața. Tot timpul trebuie să gândești pozitiv, să muncești. Eu din asta trăiesc. Trebuie să mă dedic fotbalului și clubului. E clar că nu este ușor, dar nu am de ales. Eu, de când eram mic, visam să joc la Steaua”.

Ionuț Panțîru a suferit 3 intervenții chirurgicale. I s-a greșit operația

După două intervenții chirurgicale în Italia, Panțîru și visează să revină pe teren în 2023 la FCSB: „După cele două operații efectuate în Italia, în urma accidentării suferite anul trecut, Ionuț Panțîru a avut nevoie de o nouă intervenție chirurgicală pentru condropatie rotuliană grad IV.

ADVERTISEMENT

Jucătorul a fost operat, la Monza Metropolitan Hospital, de Dr. Ion Bogdan Codorean, care a efectuat un implant de cartilaj. Intervenția a fost un succes, perioada estimată de recuperare fiind de aproximativ șapte luni. Clubul nostru este alături de Ionuț și îi dorește să revină cât mai curând pe terenul de fotbal!”, a anunțat FCSB, pe pagina oficială de Facebook.