Veste excelentă pentru Gareth Southgate înainte de Anglia – Spania, finala EURO 2024. Ce s-a întâmplat la antrenamentul oficial

Englezii se pregătesc pentru marea finală de la Campionatul European din Germania. Gareth Southgate se va putea baza în sfârșit pe un efectiv complet. Naționala “The Three Lions” speră să reușească să ridice primul trofeu european duminică seara, la finalul meciului cu Spania de la Berlin.

Anglia a scăpat de problemele cu accidentările. Pe cine se va baza Southgate în meciul din finala EURO 2024

Naționala Angliei a suferit mult la acest Campionat European. Britanicii nu păreau să aibă mari șanse de a ajunge în ultimul act al turneului final după felul în care au arătat în partidele din faza grupelor.

Lucrurile au mers însă din ce în ce mai bine și Anglia are acum șansa de a câștiga trofeul, după ce la ediția trecută a fost învinsă în finală de naționala Italiei la loviturile de departajare, chiar acasă, pe Wembley.

Gareth Southgate a primit o veste bună înainte de meciul cu Spania de duminică seara. Toți jucătorii din lotul Angliei sunt apți de joc. Kieran Trippier, Harry Kane și Luke Shaw s-au antrenat sâmbătă cu restul echipei și astfel Southgate va putea trimite pe teren cel mai puternic prim 11.

Rămâne de văzut pe cine va alege Gareth Southgate pentru postul de fundaș stânga. Luke Shaw a venit accidentat la acest turneu final și a debutat abia în meciul cu Olanda din semifinale. Kieran Trippier, în schimb, a ieșit șifonat de pe teren în acea partidă. În acea zonă va acționa superstarul spaniol Lamine Yamal.

E greu de crezut că Gareth Southgate va face multe schimbări în meciul din finala EURO 2024 față de cel cu Olanda. Britanicii au arătat bine iar sistemul implementat de antrenorul echipei pare că dă în sfârșit roade. Cel mai probabil Kobbie Mainoo va începe din nou titular.

Echipele probabile la Spania – Anglia:

Spania : Simon- Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella- Fabian, Rodri, Olmo- Yamal, Morata, Williams

: Simon- Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella- Fabian, Rodri, Olmo- Yamal, Morata, Williams Anglia: Pickford- Walker, Stones, Guehi – Saka, Mainoo, Rice, Shaw- Bellingham, Foden- Kane

Ollie Watkins: “Am jucat un fotbal mai bun, am controlat meciurile”

, a prefațat meciul cu Spania de duminică seara. Acesta a reamintit de momentul golului care a calificat naționala sa în finală și a vorbit despre armele ibericilor.

“A fost un sentiment incredibil, să fiu sincer. Am știut când am intrat pe teren că voi înscrie. Am muncit foarte mult pentru a ajunge în acel punct, așa că a fost un sentiment uimitor, dar nu sunt șocat.

Evident, în primele etape, în faza grupelor, nu am jucat cel mai bun fotbal al nostru. Principalul lucru este că nu pierdeam meciuri. Apoi, pe măsură ce turneul a avansat, am jucat un fotbal mai bun, am controlat meciurile.

Simt că am fost probabil cea mai bună echipă a competiției până acum. Extremele Spaniei sunt foarte dinamice, tinere, pline de încredere și directe, dar, de asemenea, în întreaga noastră echipă pot veni goluri de peste tot, talente de clasă mondială”, a explicat Ollie Watkins.