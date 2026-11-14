Veste excelentă pentru Gică Hagi după România – Polonia 2-1! Ce se întâmplă înaintea duelului din Bosnia

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la București, scor 2-1, a venit la pachet cu o altă veste importantă pentru Gică Hagi înaintea deplasării din Bosnia. Naționala pregătită de Sergej Barbarez și-a asigurat deja locul al doilea în grupa de Nations League, astfel că ultima partidă nu îi mai poate modifica poziția în clasament. Această performanță este cu atât mai importanta cu cât Bosnia și-a garantat astfel prezența în urna a doua la tragerea la sorți pentru preliminariile EURO 2028.

Bosnia, fără emoții înaintea meciului cu România! Suedia a câștigat și a rezolvat calculele grupei

Rezultatele de sâmbătă au decis situația la vârf în grupa B4 din Nations League. România a învins Polonia cu 2-1, în timp ce Suedia a trecut de Bosnia-Herțegovina cu 3-2, într-un meci extrem de spectaculos. În urma acestor scoruri, Suedia a ajuns la 13 puncte și și-a asigurat primul loc, în timp ce Bosnia a rămas cu 8 puncte.

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are 4 puncte, iar România a ajuns la borna cu numărul 3, astfel că bosniacii nu mai pot fi ajunși de urmăritoarele lor. Astfel, indiferent de rezultatul partidei cu România, Bosnia va încheia grupa pe poziția secundă, ceea ce înseamnă că formația lui Sergej Barbarez și-a îndeplinit deja obiectivul stabilit pentru această ediție a Ligii Națiunilor.

Bosnia și-a asigurat urna a doua la tragerea la sorți pentru EURO 2028 înaintea meciului cu România de la Zenica!

Locul secund obținut în grupa de Nations League are o importanță majoră și pentru următoarea campanie de calificare la Campionatul European. Conform sistemului UEFA, pozițiile ocupate în Liga Națiunilor vor influența repartizarea echipelor în urnele valorice pentru tragerea la sorți a preliminariilor EURO 2028.

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✅ 12 more teams locked their 🇪🇺 EURO 2028 qualifying pot tonight: Pot 1: 🇳🇴🇩🇰

Pot 2: 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿☘️🇭🇺🇦🇹🇸🇪🇧🇦

Pot 3: 🇬🇪🇺🇦🇮🇱🇵🇱 That’s 44 of 54. The last 10 find out by Tuesday, the draw is on 6 December. 🎲 Make the draw yourself: https://t.co/HfpRxgBvcI https://t.co/6tLn9zNQFD — Football Meets Data (@fmeetsdata)

Astfel, Bosnia va face parte din urna a doua, după ce și-a asigurat una dintre primele două poziții în grupa din Liga B. Pentru naționala lui Gică Hagi, acest lucru reprezintă o veste bună înaintea ultimei deplasări din grupă: adversara României nu mai are nimic de câștigat în economia acestei grupe.

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Tragerea la sorți pentru preliminariile EURO 2028 este programată pe 6 decembrie 2026, la Belfast. România nu mai poate ajunge în urna a doua în actuala configurație a grupei, însă victoria cu Polonia i-a permis să evite încheierea campaniei fără niciun punct și să spere în continuare la locul 3, poziție care înseamnă menținerea în Liga B din Nations League.

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România merge în Bosnia după primul succes oficial din mandatul lui Gică Hagi

„Tricolorii” au obținut trei puncte importante în fața Poloniei, scor 2-1, în etapa a cincea a grupelor Nations League. Alexandru Cicâldău și Dennis Man au marcat pentru România, în timp ce polonezii au redus din diferență pe final, prin Marcel Regula. Victoria a reprezentat primul succes al naționalei în actuala ediție a competiției și le oferă elevilor lui Gică Hagi un moral mai bun înaintea ultimului meci. România va întâlni Bosnia marți, 17 noiembrie, la Zenica, de la ora 21:45.