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În vara acestui an, FCSB l-a cedat sub formă de împrumut pe Daniel Bîrligea (26 de ani) la Frosinone pentru 1,5 milioane de euro. Italienii au clauză de achiziționare definitivă în cazul în care se salvează de la retrogradare și vor trebui să-i mai achite o sumă de bani lui Gigi Becali.

Gigi Becali va încasa o sumă importantă de bani

Fostul mare internațional Ioan Andone (66 de ani) este convins că Frosinone va plăti diferența de 3,5 milioane de euro pentru a-l avea definitiv pe Daniel Bîrligea și crede că în acest moment FCSB ar nevoie să aducă un vârf de atac, în rest fiind destul de bine acoperită.

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”Dacă luăm poziții, FCSB are nevoie de un atacant. Pierderea lui Bîrligea e enormă. Dacă ai avea Drăguș cu Bîrligea ar fi extraordinar. Italienii vor plăti sigur diferența de bani pe el. La mijloc au. Nici în apărare nu trebuie, fundași centrali… Nici laterali.

Pădurariu este în regulă, dar e un copil care se aruncă. Accelerează bine în atac. Dar îl poți face avion, tactic e firav, la cum stă în teren… Are viteză și forță impresionante. Copilul are un an de B și abia acum e în A (n.r. – SuperLiga). La dreapta nu văd nicio opțiune la ei. Te ajută și Crețu câteodată, dar câte centrări de gol dă? La ceea ce are nevoie FCSB îi trebuie viteză pe margine și mingi în careu”, a declarat Andone, la emisiunea Fotbal Club de la .

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Bîrligea, șanse mari să continue și sezonul viitor în Serie A

Șansele ca să fie activată sunt foarte mari. Formația internaționalului român are un start de sezon fulminant și se află pe locul 6 după 11 etape disputate în Serie A, astfel că este greu de crezut că la final se va afla pe una dintre ultimele trei poziții.

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În plus, atacantul român a lăsat o impresie bună în cele șapte partide în care a jucat pentru Frosinone în acest sezon, șase în campionat și una în Cupa Italiei. El a și reușit să marcheze primele sale goluri în partida cu Lecce de la finalul lunii octombrie, când a și fost .