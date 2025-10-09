Veste excelentă pentru Rapid! A revenit la antrenamente după intervenția chirurgicală pe care a suferit-o

După 97 de zile de la operație, Cristi Ignat a revenit la antrenamentele Rapidului. Stoperul în vârstă de 22 de ani s-a arătat extrem de entuziasmat de întoarcerea sa și nerăbdător să înceapă treaba.

ADVERTISEMENT

Cristi Ignat, revenire după 97 de zile de la operație. Ce a transmis la primul său antrenament

Ultimul meci al lui Cristi Ignat pentru Rapid datează din 19 mai, din La 97 de zile de la intervenția chirurgicală pe care a suferit-o la umăr, tânărul stoper a reluat antrenamentele și este nerăbdător să revină pe teren.

„(n.r. – Cum te simți, Cristi?) Sunt foarte entuziasmat. Mă simt foarte bine. O să fac alergare, exerciții de pasare… tot ce este fără contact și fără căzături”, a explicat internaționalul de tineret, pe canalul de YouTube al clubului.

ADVERTISEMENT

Cum s-a accidentat Cristi Ignat

În minutul 13 al partidei contra formației antrenate la acea vreme de Dan Petrescu, Cristi Ignat a încercat să facă un fault, însă a sfârșit în a cădea foarte rău pe umăr și ieșind accidentat. Fundașul giuleștenilor a avut probleme la umărul respectiv încă din vremea când evolua pentru CS Mioveni.

după care a decis să se opereze. Astăzi, la 97 de zile de la intervenția chirurgicală, Cristi Ignat a revenit la antrenamente și este nerăbdător să fie apt de joc.

ADVERTISEMENT

Cu cine se luptă Cristi Ignat pentru un post de titular la Rapid

Cristi Ignat evoluează pe postul de fundaș central la Rapid București. El începuse să prindă din ce în ce mai multe minute sub comanda lui Marius Șumudică, iar accidentarea a venit, din păcate, în cel mai bun moment al său.

ADVERTISEMENT

Odată cu revenirea sa, Cristi Ignat va fi nevoit să dea din coate pentru a-și face loc în echipa condusă de Costel Gâlcă. Formația giuleșteană are 4 fundași centrali în lot, pe lângă tânărul jucător. Rapid îi mai are pe Lars Kramer, Alex Pașcanu, Leo Bolgado, dar și Denis Ciobotariu, care este momentan accidentat.