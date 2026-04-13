Veste excelentă pentru Real Madrid! Kylian Mbappe este apt pentru returul de la Munchen cu Bayern, din sferturile Ligii Campionilor

Veste excelentă primită de Real Madrid, cu două zile înaintea returului cu Bayern din sferturile Ligii Campionilor! Kylian Mbappe este apt de joc și va fi pe teren la Munchen.
Dragos Petrescu
13.04.2026 | 23:19
Kylian Mbappe este apt pentru returul cu Bayern Munchen din sferturile UCL
Kylian Mbappe a ratat antrenamentul de sâmbătă al lui Real Madrid, asta după ce la disputa de vineri din campionat, terminată la egalitate în fața Gironei, 1-1 pe Santiago Bernabeu, superstarul francez a încasat o lovitură dură în figură de la Vitor Reis, în urma căreia a sângerat abundent. Astfel, prezența sa la Munchen a fost pusă sub semnul întrebării, dar în cele din urmă, se pare că atacantul „galacticilor” va fi pe teren la meciul cu Bayern de pe Allianz Arena.

Inițial, în presa internațională s-a scris foarte mult și despre posibilitatea ca Mbappe să joace cu o mască la Munchen, asta ca urmare a nefericitei accidentări pe care francezul a suferit-o în ultimul duel din La Liga. Se pare însă că acesta va purta doar un bandaj pe ochi, iar prezența sa la returul cu Bayern a devenit acum o certitudine, potrivit celor de la Sky Sports. El a fost prezent la antrenamentul de luni și Arbeloa se va putea baza pe serviciile lui la returul de pe Allianz Arena.

Chiar și așa însă, Real Madrid tot nu va fi în efectiv complet la Munchen. La meciul de pe Allianz Arena, Alvaro Arbeloa nu îi va avea la dispoziție pe Thibaut Courtois, Rodrygo (accidentați) și Aurelien Tchouameni (suspendat din cauza cumului de cartonașe galbene). De cealaltă parte, Bayern nu va putea conta pe serviciile lui Lennart Karl (accidentat), în timp ce Serge Gnabry și Hiroki Ito sunt incerți.

Real Madrid a pierdut manșa tur cu Bayern, 1-2 pe Santiago Bernabeu

„Galacticii” au nevoie de o nouă prestație magică în Liga Campionilor pentru a putea spera la accederea în penultimul act al competiției. În tur, echipa lui Alvaro Arbeloa a cedat pe teren propriu în fața bavarezilor, scor 1-2, și pleacă cu șansa a doua la calificare. Luis Diaz și Harry Kane au punctat pentru Bayern la Madrid, în timp ce Kylian Mbappe a înscris golul care o menține în cărți pe gruparea „blanco”.

Kelemen Hunor a vorbit cu Peter Magyar și merge la Budapesta. Ce spune...
Digi24.ro
Kelemen Hunor a vorbit cu Peter Magyar și merge la Budapesta. Ce spune despre relația cu Tisza și susținerea acordată de UDMR lui Orban

Marele meci de la Munchen va avea loc miercuri, 15 aprilie, de la ora 22:00. Învingătoarea acestei „duble” va da piept în semifinale cu câștigătoarea dintre Paris Saint-Germain și Liverpool. În tur, parizienii au câștigat în Hexagon cu 2-0 și sunt favoriți la calificarea în penultimul act al competiției. Cealaltă semifinală va fi decisă în urma meciurilor Atletico Madrid – Barcelona (2-0 pentru madrileni în tur) și Arsenal – Sporting Lisabona („tunarii” pleacă cu un avantaj minim după 1-0 în Portugalia).

Scene absolut rușinoase în Italia: Cristi Chivu, înjurat la scenă deschisă!
Digisport.ro
Scene absolut rușinoase în Italia: Cristi Chivu, înjurat la scenă deschisă!
Dani Coman, semnal de alarmă după Rapid – FC Argeș 0-0: ”Performanță fără...
Fanatik
Dani Coman, semnal de alarmă după Rapid – FC Argeș 0-0: ”Performanță fără bani nu se face”
U Cluj – Universitatea Craiova 3-0, în etapa a 4-a din play-off-ul SuperLigii....
Fanatik
U Cluj – Universitatea Craiova 3-0, în etapa a 4-a din play-off-ul SuperLigii. Dezastru pentru olteni. Lukic face ”dubla”
Dulce răzbunare! Izgonit din Bănie, Jovo Lukic și-a luat revanșa în fața Craiovei...
Fanatik
Dulce răzbunare! Izgonit din Bănie, Jovo Lukic și-a luat revanșa în fața Craiovei în derby-ul de titlu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
