Veste excelentă pentru România înainte de meciul cu Japonia din Billie Jean King Cup! Fostul lider WTA a declarat forfait

România va avea un avantaj pentru confruntarea din optimile Billie Jean King Cup, asta după ce Naomi Osaka, fosta lideră WTA, a anunțat că nu va putea evolua pentru Japonia în duelul cu România. Sportiva are mai multe probleme medicale ce o împiedică să participe la turneul din Spania.

România este calificată la , turneu ce se desfășoară la Sevilla în luna noiembrie, iar tricolorele vor întâlni Japonia în faza optimilor de finală.

Naomi Osaka, una dintre cele mai importante sportive nipone din ierarhia WTA, a anunțat că nu va putea participa la competiția din Spania, motivul fiind unul de ordin medical. Câştigătoarea confruntării dintre România și Japonia va juca apoi împotriva Italiei, vicecampioana din 2023.

„Am crezut că mi-am luxat spatele, dar am făcut un RMN la Beijing. Au spus că mi-am umflat un disc din spate şi că mi-am rupt şi muşchii abdominali. M-am antrenat în Los Angeles pentru a juca aici.

Am făcut un alt RMN şi a spus că încă mai am rupturi. Am jucat atât de multe turnee în acest an, aşa că a fost cea mai grea decizie să nu joc acest turneu şi să nu joc BJK”, a declarat Naomi Osaka, potrivit agenției de presă Kyodo.

România este calificată în premieră la turneul final al Billie Jean King Cup, după ce a învins Ucraina în urma unui baraj fantastic, scor 3-2. , după ce Elina Svitolina și Lesia Tsurenko s-a desprins la 2-0 în prima zi.

Naomi Osaka a revenit în circuitul WTA după ce a dat naștere unui copil

Naomi Osaka este una dintre . Nipona a revenit anul acesta pe terenul de tenis după ce a dat naștere unui copil și încearcă să își găsească forma care a consacrat-o.

Ea , fostul antrenor al Simonei Halep, asta după ce a renunțat la belgianul Wim Fissette, acum . Până acum, a cucerit 4 titluri de Grand Slam: două la US Open (2018, 2020), și două la Australian Open (2019, 2021).

Fosta lideră mondială este în prezent pe locul 56 în ierarhia WTA. În 2021, Osaka a fost protagonista unor momente delicate la Roland Garros. A refuzat să participe la conferințele de presă, iar ulterior a anunțat că se retrage din turneu din cauza depresiei.