Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Veste excelentă pentru U Craiova: „A revenit la antrenamente! Va fi apt după pauza din noiembrie”

Tibi Cocora
26.10.2026 | 14:48
Veste excelenta pentru U Craiova A revenit la antrenamente Va fi apt dupa pauza din noiembrie
EXCLUSIV FANATIK
Universitatea Craiova primește o veste importantă înaintea meciului cu Sepsi. Foto: Colaj Fanatik.
Universitatea Craiova primește o veste importantă înaintea meciului cu Sepsi. Pavlo Isenko a revenit la antrenamente și se apropie de revenirea pe teren.
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Universitatea Craiova primește o veste excelentă într-o perioadă extrem de aglomerată, în care oltenii sunt angrenați în SuperLiga, Cupa României și Conference League. Portarul Pavlo Isenko a revenit la antrenamentele echipei, după o absență îndelungată cauzată de probleme medicale. Informația a fost dezvăluită în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, de Cristi Coste, care a anunțat și perioada în care portarul ucrainean ar putea fi din nou apt de joc.

Pavlo Isenko a revenit la antrenamentele Universității Craiova! Când ar putea juca din nou

Vești bune pentru Filipe Coelho înaintea partidei cu Sepsi, programată luni, de la ora 20:00, în etapa a 13-a din SuperLiga. Antrenorul Universității Craiova este tot mai aproape de a recupera unul dintre portarii importanți ai lotului. Pavlo Isenko a făcut un pas important în procesul de recuperare și, începând din weekend, s-a alăturat colegilor săi la antrenamente.

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Anunțul a fost făcut de Cristi Coste, în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA. Moderatorul a precizat că goalkeeperul nu este încă pregătit pentru revenirea într-un meci oficial, însă există perspective ca acesta să fie disponibil după următoarea pauză competițională, din luna noiembrie.

„Avem o veste bună dinspre Craiova. Pavlo Isenko, portarul Craiovei, din weekend este alături la antrenamente, alături de ceilalți băieți de la Craiova. Probabil că Isenko va fi bun de joc după o pauză atât de lungă, undeva după întreruperea pentru meciurile naționale, din luna noiembrie”, a anunțat Cristi Coste, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Și Adrian Rus revine la Universitatea Craiova! Fundașul, prima deplasare alături de echipă după accidentare

Veștile bune continuă pentru Universitatea Craiova! Pe lângă revenirea lui Pavlo Isenko la antrenamente, oltenii sunt aproape să recupereze un alt fotbalist important. Adrian Rus face prima deplasare alături de echipă după accidentarea serioasă la genunchi suferită în partida cu FC Voluntari.

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Din informațiile FANATIK, fundașul central va însoți delegația Universității Craiova la meciul cu Sepsi. Mai mult, Rus va face deplasarea și pentru confruntarea de joi, din Cupa României, chiar împotriva celor de la FC Voluntari. În funcție de desfășurarea celor două partide și de decizia antrenorului Filipe Coelho, Adrian Rus ar putea primi câteva minute pe teren, marcând astfel revenirea într-un meci oficial după o perioadă extrem de dificilă.

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FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, la momentul accidentării, că Rus a evitat o ruptură a ligamentelor încrucișate, deși inițial existau temeri privind o problemă medicală mult mai gravă. Investigațiile au indicat o întindere de gradul 1 la ligamentul colateral, iar fundașul a avut nevoie de o perioadă îndelungată de recuperare, de aproximativ două luni de zile.

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Tibi Cocora
Tibi Cocora
Andrei Tiberiu Cocora este jurnalist sportiv și colaborator FANATIK, unde publică materiale dedicate fotbalului românesc, cu un accent deosebit pe sportul din Oltenia și pe poveștile din spatele performanțelor.
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