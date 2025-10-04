Sport

Veste excelentă pentru Universitatea Craiova înaintea șocului cu FCSB! Romanchuk revine: „Sunt pregătit să joc”

Nici că se putea mai bine! Mirel Rădoi se poate baza pe titularul din centrul defensivei sale în derby-ul cu FCSB de pe Arena Națională. Mesaj ferm din partea lui Romanchuk pentru toți oltenii
Ciprian Păvăleanu
04.10.2025 | 19:48
Veste excelenta pentru Universitatea Craiova inaintea socului cu FCSB Romanchuk revine Sunt pregatit sa joc
ULTIMA ORĂ
Oleksandr Romanchuk a dezvăluit că este recuperat și pregătit pentru meciul cu FCSB. Foto: Sportpictures.eu

Oleksandr Romanchuk este unul dintre cei mai buni fundași centrali din noul sezon de SuperLiga României, iar Universitatea Craiova a primit o veste uriașă! „Zidul” ucrainean este gata să intre din primul minut în derby-ul cu FCSB. Mesaj de mobilizare pentru fanii olteni.

ADVERTISEMENT

Nu a jucat niciodată împotriva lui FCSB, dar vrea să rămână cu Universitatea Craiova în top! Oleksandr Romanchuk apt 100% pentru derby

Cu o zi înainte de derby, fanii Universității Craiova au primit o veste uriașă. Oleksandr Romanchuk, absent în derby-ul cu Dinamo și intrat pe final în meciul de cupele europene, poate intra încă din primul minut în partida de pe Arena Națională.

Stoperul lui Mirel Rădoi a resimțit dureri în urma partidei cu Oțelul Galați și a fost la clinica kinetoterapeutului echipei naționale, Alin Burileanu, pentru a se recupera: „Sunt bine, mă recuperez total după accidentare și sunt pregătit să joc. Nu este un meci special pentru mine, chiar dacă vom juca cu echipa campioană. Vom face jocul nostru. Avem planul nostru, mergem să câștigăm, pentru că este foarte important. 

ADVERTISEMENT

Până acum nu am mai jucat contra lor, dar știu că este o echipă bună, cu istorie în spate și cu jucători buni din punct de vedere individual. Va fi un meci frumos pentru fani. Nu am avut rezultate bune în ultimele două-trei partide, tocmai de aceea vrem să le oferim o impresie bună suporterilor noștri după jocul cu FCSB”, a declarat Romanchuk la conferința de presă premergătoare partidei cu FCSB.

Romanchuk, mesaj mobilizator pentru fanii olteni

Deși Universitatea Craiova se confruntă în acest moment cu un recul, după startul fulminant de sezon, ucraineanul a făcut un apel către toți suporterii oltenilor, îndemându-i să fie lângă echipă și în aceste momente mai puțin bune:

ADVERTISEMENT
Delirul lui Dughin. Ideologul lui Putin, care îl lăuda pe Călin Georgescu, amenință...
Digi24.ro
Delirul lui Dughin. Ideologul lui Putin, care îl lăuda pe Călin Georgescu, amenință cu arma nucleară: „Începutul unui război amplu”

„Trebuie să fim uniți, să luptăm împreună și chiar avem nevoie de ajutorul vostru. Fiți alături de noi și transmiteți-ne un gând pozitiv. Împreună putem să învingem!”, a transmis stoperul ucrainean.

ADVERTISEMENT
Nu se mai ascund: ”cea mai frumoasă actriță de la Hollywood”, de mână...
Digisport.ro
Nu se mai ascund: ”cea mai frumoasă actriță de la Hollywood”, de mână cu noul partener după ce a anulat nunta

Ucraineanul a câștigat inimile tuturor prin dăruirea sa pe teren: „Ar trebui să avem mai mulți de Romanchuk”

După eșecul din Polonia, Sorin Cârțu l-a remarcat pe Oleksandr Romanchuk, care a intrat pe teren în minutul 60 și a dat totul pentru echipă. Fundașul Craiovei a pus capul într-o contră fără să se teamă de urmări, iar acest lucru l-a impresionat pe președintele oltenilor:

„Nu mi s-a părut chiar atât de șters Baiaram, în comparație cu restul. A mai intrat în joc. Față de ceilalți, da. Nu vreau să mai cataloghez, dar parcă ar fi trebuit să avem mai mulți Romanchuk în teren și măcar 1 sau 2 ca Baiaram la nivel de evoluție”, a spus Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi și Oleksandr Romanchuk, declarații înainte de FCSB - Universitatea Craiova

Gyor – Gloria Bistriţa se joacă acum în Champions League! Diferenţă uriaşă în...
Fanatik
Gyor – Gloria Bistriţa se joacă acum în Champions League! Diferenţă uriaşă în prima repriză
Mirel Rădoi are propriul meci la FCSB – Universitatea Craiova: „Vor fi ambiții...
Fanatik
Mirel Rădoi are propriul meci la FCSB – Universitatea Craiova: „Vor fi ambiții personale!”. Video
Reacție fabuloasă a turcilor după golul splendid al lui Ianis Hagi: „Pe urmele...
Fanatik
Reacție fabuloasă a turcilor după golul splendid al lui Ianis Hagi: „Pe urmele tatălui său”. Ce a declarat „Prințul” la finalul partidei: „Am avut cel mai bun profesor”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Gigi Becali l-a chemat pe antrenorul FCSB la palat și i-a zis direct:...
iamsport.ro
Gigi Becali l-a chemat pe antrenorul FCSB la palat și i-a zis direct: 'Eu fac echipa, tu antrenezi!'. Apoi l-a ofertat pe înlocuitor chiar în fața sa, după ce a fost refuzat
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!