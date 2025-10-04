Veste excelentă pentru Universitatea Craiova înaintea șocului cu FCSB! Romanchuk revine: „Sunt pregătit să joc”

iar Universitatea Craiova a primit o veste uriașă! „Zidul” ucrainean este gata să intre din primul minut în derby-ul cu FCSB. Mesaj de mobilizare pentru fanii olteni.

Nu a jucat niciodată împotriva lui FCSB, dar vrea să rămână cu Universitatea Craiova în top! Oleksandr Romanchuk apt 100% pentru derby

Cu o zi înainte de derby, fanii Universității Craiova au primit o veste uriașă. Oleksandr Romanchuk, absent în derby-ul cu Dinamo și intrat pe final în meciul de cupele europene, poate intra încă din primul minut în partida de pe Arena Națională.

și a fost la clinica kinetoterapeutului echipei naționale, Alin Burileanu, pentru a se recupera: „Sunt bine, mă recuperez total după accidentare și sunt pregătit să joc. Nu este un meci special pentru mine, chiar dacă vom juca cu echipa campioană. Vom face jocul nostru. Avem planul nostru, mergem să câștigăm, pentru că este foarte important.

Până acum nu am mai jucat contra lor, dar știu că este o echipă bună, cu istorie în spate și cu jucători buni din punct de vedere individual. Va fi un meci frumos pentru fani. Nu am avut rezultate bune în ultimele două-trei partide, tocmai de aceea vrem să le oferim o impresie bună suporterilor noștri după jocul cu FCSB”, a declarat Romanchuk la conferința de presă premergătoare partidei cu FCSB.

Romanchuk, mesaj mobilizator pentru fanii olteni

Deși Universitatea Craiova se confruntă în acest moment cu un recul, după startul fulminant de sezon, ucraineanul a făcut un apel către toți suporterii oltenilor, îndemându-i să fie lângă echipă și în aceste momente mai puțin bune:

„Trebuie să fim uniți, să luptăm împreună și chiar avem nevoie de ajutorul vostru. Fiți alături de noi și transmiteți-ne un gând pozitiv. Împreună putem să învingem!”, a transmis stoperul ucrainean.

Ucraineanul a câștigat inimile tuturor prin dăruirea sa pe teren: „Ar trebui să avem mai mulți de Romanchuk”

După eșecul din Polonia, care a intrat pe teren în minutul 60 și a dat totul pentru echipă. Fundașul Craiovei a pus capul într-o contră fără să se teamă de urmări, iar acest lucru l-a impresionat pe președintele oltenilor:

„Nu mi s-a părut chiar atât de șters Baiaram, în comparație cu restul. A mai intrat în joc. Față de ceilalți, da. Nu vreau să mai cataloghez, dar parcă ar fi trebuit să avem mai mulți Romanchuk în teren și măcar 1 sau 2 ca Baiaram la nivel de evoluție”, a spus Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.

