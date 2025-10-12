Sport

Veste extraordinară pentru Dinamo! Ce se întâmplă cu Nikita Stoinov. Exclusiv

Nikita Stoinov a primit o veste uriașă! Ce urmează să se întâmple cu fundașul titular al lui Dinamo
Cristi Coste, Gabriel-Alexandru Ioniță
12.10.2025 | 14:45
Veste extraordinara pentru Dinamo Ce se intampla cu Nikita Stoinov Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Nikita Stoinov, fundașul central titular de la Dinamo. Foto: colaj Fanatik

Fotbalistul în vârstă de doar 20 de ani este internațional israelian de tineret. Cu ocazia acestei ferestre de meciuri dedicate echipelor naționale, el a fost convocat din nou la reprezentativa U21 și a reușit iar să impresioneze.

ADVERTISEMENT

Nikita Stoinov de la Dinamo, convocat la naționala mare a Israelului pentru meciul cu Italia

Stopperul „câinilor” a fost cel mai bun jucător israelian în meciul disputat vineri seară pe teren neutru în compania naționalei U21 a Sloveniei, terminat la egalitate, scor 1-1, în preliminariile Campionatului European de tineret din 2027. Stoinov a fost integralist și a avut o prestație foarte solidă în general, chiar dacă a încasat la un moment dat un cartonaș galben.

Din informațiile FANATIK, fotbalistul lui Dinamo a fost răsplătit din plin pentru această evoluție. El a fost convocat acum la naționala mare a Israelului pentru meciul de marți seară din deplasare cu Italia din campania de calificare la Cupa Mondială din 2026 din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.

ADVERTISEMENT

Stoinov are șanse importante să joace în meciul cu Italia

Nikita Stoinov are chiar șanse destul de mari să și fie trimis pe teren în această partidă, dacă nu de la început măcar pe parcursul jocului, chestiune care ar fi sinonimă cu debutul său la prima reprezentantivă a țării sale. Tânărul fundaș central face parte de ceva timp din „anturajul” naționalei statului Israel, aflându-se în vederile selecționerului, și chiar a mai fost inclus în lot în diferite ocazii, fără să apuce însă să și joace vreun minut.

Stoinov a ajuns la Dinamo în această vară, fiind transferat din țara natală, de la Maccabi Netanya, în schimbul sumei de 450.000 de euro. Din momentul în care a intrat în primul 11 al echipei antrenate de Zeljko Kopic, s-a impus prin prestațiile sale și astfel și-a câștigat instant locul în formula de start, fiind până acum în acest sezon unul dintre cei mai buni și constanți fotbaliști ai „câinilor”.

ADVERTISEMENT
Mobilizare în București și Ilfov: De ce a chemat MApN rezerviștii la instrucție...
Digi24.ro
Mobilizare în București și Ilfov: De ce a chemat MApN rezerviștii la instrucție și evaluare

Această convocare de ultim moment s-a produs în contextul în care echipa din Israel a fost zdrobită duminică pe terenul Norvegiei, scor 0-5, meci în care starul Erling Haaland a semnat un hattrick, după ce anterior a ratat un penalty de două ori, întrucât lovitura de pedeapsă s-a repetat în primă fază.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Hoția secolului" în preliminarii: trei roșii în câteva secunde! N-au mai suportat și au "sărit" la arbitru
  • 550.000 de euro este cota de piață a lui Nikita Stoinov pe Transfermarkt
  • 7 selecții a bifat până în prezent fundașul central naționala de tineret a Israelului
LIVE VIDEO România – Austria, preliminarii CM 2026. Cine va cânta imnul pe...
Fanatik
LIVE VIDEO România – Austria, preliminarii CM 2026. Cine va cânta imnul pe Arena Națională
Gigi Becali, devastat după ce baza FCSB a fost invadată în miezul nopții:...
Fanatik
Gigi Becali, devastat după ce baza FCSB a fost invadată în miezul nopții: „Vor răspunde toți! Cum naiba să intre? Nu se poate așa ceva!”
Cât costă ceasul cu care se afișează Radu Drăgușin la mână. Se vede...
Fanatik
Cât costă ceasul cu care se afișează Radu Drăgușin la mână. Se vede că e milionar
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Cutremurător! Adrian Mititelu a povestit cum tatăl său i-a ucis mama: 'Eram copil....
iamsport.ro
Cutremurător! Adrian Mititelu a povestit cum tatăl său i-a ucis mama: 'Eram copil. A dat cu biciul'. Momentul devastator care i-a marcat toată viața
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!