Veste extraordinară pentru Dinamo! Transferul verii e gata de joc. Debutează etapa viitoare

Dinamo are cel mai greu început de sezon la handbal din ultimul deceniu. „Dulăii” au pierdut două etape din cinci în campionat şi au suferit patru înfrângeri în Liga Campionilor, în ciuda unei evoluţii excelente în ultimul meci, .

ADVERTISEMENT

Miguel Martins, starul lui Dinamo, apt de joc! Debut cu CSM Bucureşti

După jocul foarte bun de la Berlin, fanii lui Dinamo mai primesc o veste bună. FANATIK a aflat că portughezul Miguel Martins, considerat cel mai tare transfer al verii la echipă, este gata de debut la noua echipă.

Centrul portughez a fost adus de la Aalborg pentru a rezolva problema coordonatorului de joc, mai ales că Dinamo a suferit serios pe acel post în ultimele două sezoane. Accidentarea la umăr l-a ţinut mai mult pe margine decât a fost prognozat, dar Martins este acum apt de joc.

ADVERTISEMENT

Şi sunt şanse mari să fie folosit în următoarea etapă, cu CSM Bucureşti, meci programat pe 12 octombrie. Dinamo nu îşi mai permite paşi greşiţi nici în campionat, acolo unde este pe un neaşteptat loc 3, iar în Liga Campionilor situaţia este deja delicată.

Transferul portughezului, o adevărată telenovelă! A fost depistat pozitiv, dar testul B a ieşit negativ

. În luna ianuarie, Miguel Martins a fost depistat pozitiv la un test, ceea ce l-a făcut să rateze Campionatul Mondial alături de naţionala Portugaliei.

ADVERTISEMENT

El se afla deja în discuţii cu Dinamo pentru transfer, dar mutarea a fost blocată. Handbalistul s-a declarat şocat de testul pozitiv şi a emis un comunicat prin care spunea că niciodată nu ar apela la substanţe interzise:

ADVERTISEMENT

“Din păcate, trebuie să vă informez că am fost anunţat ieri cu privire la o probă pe care am furnizat-o în timpul unui test antidoping care conţinea o substanţă interzisă şi că sunt suspendat provizoriu.

Voi face tot ce-mi stă în putinţă pentru a dovedi că întotdeauna am acţionat şi voi continua să acţionez în conformitate cu valorile sportului”, a spus jucătorul portughez legitimat la Aalborg în momentul respectiv.

ADVERTISEMENT

Din fericire, testul B a ieşit curat şi suspendarea handbalistului a fost ridicată. Chiar dacă a ratat Campionatul Mondial, Martins a răsuflat uşurat şi discuţiile cu Dinamo au fost reluate, transferul fiind oficializat la scurt timp.

Martins, chinuit de o accidentare la umăr!

Miguel Martins a venit la Dinamo cu o accidentare la umăr, care l-a făcut să rateze startul de sezon. Iar absenţa coordonatorului portughez s-a simţit mai mult decât se aştepta oricine, Dinamo având un start greoi de sezon.

În lipsa lui Martins, israelianul Yoav Lumbroso „a dus greul” pe postul de centru, unul pe care Dinamo a suferit în ultimii doi ani. Odată cu revenirea portughezului, oficialii echipei speră să fi rezolvat această problemă stringentă.

„Dulăii” au un program de foc până la finalul lunii octombrie când va fi o pauză pentru meciurile internaţionale. Dinamo a dat semne importante de revenire cu Fuchse Berlin şi fanii speră ca acesta să fie semnalul revenirii la forma consacrată.