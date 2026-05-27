Veste extraordinară pentru FCSB și Dinamo! Ce se întâmplă cu Festivalul Kapital programat pe Arena Națională

ADVERTISEMENT

Din cauza concertelor programate pe Arena Națională, derby-ul dintre Dinamo și FCSB se va disputa pe Arcul de Triumf. Însă, există și vești bune pentru cele două formații bucureștene în ceea ce privește cel mai mare stadion al țării.

FCSB și Dinamo se întorc mai repede pe Arena Națională

În perioada 3-5 iulie ar fi trebuit ca pe Arena Națională să aibă loc Festivalul KAPITAL, dar organizatorii au anunțat anularea evenimentului. În aceste condiții, stadionul va fi disponibil pentru fotbal cu o lună mai devreme decât era programat inițial.

ADVERTISEMENT

”Festivalul KAPITAL, pregătit într-un format îmbunătățit, imposibil de organizat în 2026 din cauza unui cumul complex de factori externi, se reprogramează pentru 2027. Comunitatea KAPITAL este sufletul acestui festival încă de la prima ediție, iar gândul că nu ne vom revedea vara aceasta este extrem de greu pentru noi.

Am făcut tot ce ne-a stat în putere pentru ca festivalul să aibă loc. Am încercat să găsim soluții pentru fiecare obstacol apărut pe parcurs, pentru că știm cât de mult înseamnă acest festival pentru voi și câtă emoție există în jurul revederii noastre.

ADVERTISEMENT

Situația din acest an ne ambiționează să dăm tot ce putem mai bun și să depășim așteptările tuturor în 2027. Planul nostru este ca și cea de-a doua ediție să se desfășoare în aceeași locație, în aceeași perioadă, cu aceleași ingrediente care știm că au plăcut fanilor. Am început deja pregătirile pentru 2027, vă vom ține la curent negreșit”, este mesajul apărut pe pagina de Facebook a evenimentului.

ADVERTISEMENT

Când se va juca din nou fotbal pe Arena Națională

În această lună, cel mai mare stadion al țării a fost gazdă pentru concertul susținut de Metallica pe 13 mai. Zece zile mai târziu a venit rândul rapper-ului bielorus Max Korzh să electrizeze publicul din România, iar .

ADVERTISEMENT

Odată cu anularea Festivalului KAPITAL, pe Arena Națională va mai avea loc un singur eveniment cultural în această perioadă. Este vorba de concertul celebrei trupe rock Iron Maiden, programat joi, 28 mai.

Imediat după spectacolul oferit de formația britanică, organizatorii vor începe procesul de schimbare a gazonului. Astfel, stadionul va fi pregătit din nou pentru fotbal la mijlocul lunii iunie, odată cu .

ADVERTISEMENT

Vestea este una extraordinară pentru Dinamo și FCSB, deoarece echipa care va câștiga barajul și va merge în cupele europene, va putea să joace pe Arena Națională în turul 2 preliminar din Conference League.

Dinamo – FCSB se joacă pe Arcul de Triumf

Ocupanta ultimului loc de Conference League se va stabili după finala barajului dintre Dinamo și FCSB. Întâlnirea este programată vineri, 29 mai, de la ora 20:30, pe stadionul Arcul de Triumf.

Pentru această partidă, ambele formații au probleme importante de lot. Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a spus la FANATIK SUPERLIGA că , dar a precizat că George Pușcaș și Andrei Mărginean sunt refăcuți.

De partea cealaltă, Mihai Stoica a anunțat la ”MM la FANATIK” că mai vechii accidentați , iar David Miculescu este incert din cauza unei pubalgii.