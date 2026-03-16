Vești bune pentru locuitorii sectorului 4 din București! Au scăzut impozitele pentru anumite categorii sociale

Veste extraordinară pentru contribuabilii sectorului 4 din București! Începând de luni, 16 martie 2026, anumite categorii de proprietari vor plăti impozite mai mici pentru locuințe și autoturisme, ca urmare a măsurilor fiscale luate de Guvernul României.

Reducere a impozitelor pentru anumite categorii sociale. Soluția găsită de Daniel Băluță la sectorul 4

La sectorul 4, unde primar este liderul PSD Daniel Băluță, românii aflați în dificultate respiră ușurați după amenințările cu măsurile de austeritate. Autoritățile fiscale au anunțat că reducerile de taxe îi vizează pe cetățenii cu handicap grav sau accentuat, dar și pe proprietarii unor clădiri foarte vechi, cu o vechime de peste 50 sau chiar 100 de ani.

Pe înțelesul tuturor, persoanele cu handicap grav vor beneficia de o reducere de 50% la impozitul pentru locuința folosită drept domiciliu, în timp ce persoanele încadrate în grad de handicap accentuat vor avea o reducere de 25%. Măsura se aplică automat pentru contribuabilii care figurau deja ca fiind scutiți în evidențele fiscale ale Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 la data de 31 decembrie 2025.

Reducerile nu se opresc, însă, doar la impozitul pe locuință! Pentru aceeași categorie de persoane cu handicap se aplică aceleași cote (50% pentru handicap grav, 25% pentru accentuat) și în cazul unui autoturism cu capacitate cilindrică de maximum 2.000 de centimetri cubi.

Cei care au plătit în plus își pot primi banii înapoi

În plus, și proprietarii clădirilor vechi primesc o gură de oxigen. Pentru imobilele cu o vechime de 50 și 100 de ani se acordă o reducere de 15% la impozit, în timp ce clădirile mai vechi de 100 de ani beneficiază de o reducere de 25%. Există și situații în care contribuabilii au plătit deja aferente anului în curs. În acest caz, aceștia pot alege fie restituirea sumei plătite în plus, fie compensarea lor cu obligații fiscale viitoare.

Toate solicitările pot fi depuse online, prin intermediul platformei dedicate a Dacă sistemul informatic nu conține toate datele necesare pentru aplicarea reducerilor, cetățenii pot trimite documentele justificative pentru actualizarea evidențelor fiscale și pentru acordarea facilităților prevăzute de noile măsuri.