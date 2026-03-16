Vești bune pentru locuitorii sectorului 4 din București! Au scăzut impozitele pentru anumite categorii sociale

În plină austeritate, Primăria Sectorului 4, condusă de Daniel Băluță, vine în sprijinul persoanelor pentru care impozitele sunt o povară prea mare. Ce decizii s-au luat
Dan Suta
16.03.2026 | 17:36
Veste bună pentru contribuabilii din sectorul 4. Cine beneficiază de reduceri la impozite.
Veste extraordinară pentru contribuabilii sectorului 4 din București! Începând de luni, 16 martie 2026, anumite categorii de proprietari vor plăti impozite mai mici pentru locuințe și autoturisme, ca urmare a măsurilor fiscale luate de Guvernul României.

Reducere a impozitelor pentru anumite categorii sociale. Soluția găsită de Daniel Băluță la sectorul 4

La sectorul 4, unde primar este liderul PSD Daniel Băluță, românii aflați în dificultate respiră ușurați după amenințările cu măsurile de austeritate. Autoritățile fiscale au anunțat că reducerile de taxe îi vizează pe cetățenii cu handicap grav sau accentuat, dar și pe proprietarii unor clădiri foarte vechi, cu o vechime de peste 50 sau chiar 100 de ani.

Pe înțelesul tuturor, persoanele cu handicap grav vor beneficia de o reducere de 50% la impozitul pentru locuința folosită drept domiciliu, în timp ce persoanele încadrate în grad de handicap accentuat vor avea o reducere de 25%. Măsura se aplică automat pentru contribuabilii care figurau deja ca fiind scutiți în evidențele fiscale ale Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 la data de 31 decembrie 2025.

Reducerile nu se opresc, însă, doar la impozitul pe locuință! Pentru aceeași categorie de persoane cu handicap se aplică aceleași cote (50% pentru handicap grav, 25% pentru accentuat) și în cazul unui autoturism cu capacitate cilindrică de maximum 2.000 de centimetri cubi.

Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor...
Digi24.ro
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție

Cei care au plătit în plus își pot primi banii înapoi

În plus, și proprietarii clădirilor vechi primesc o gură de oxigen. Pentru imobilele cu o vechime de 50 și 100 de ani se acordă o reducere de 15% la impozit, în timp ce clădirile mai vechi de 100 de ani beneficiază de o reducere de 25%. Există și situații în care contribuabilii au plătit deja impozitele aferente anului în curs. În acest caz, aceștia pot alege fie restituirea sumei plătite în plus, fie compensarea lor cu obligații fiscale viitoare.

Lovitură uriașă pentru Ion Țiriac: 2.400.000.000$ până la finalul anului!
Digisport.ro
Lovitură uriașă pentru Ion Țiriac: 2.400.000.000$ până la finalul anului!
Toate solicitările pot fi depuse online, prin intermediul platformei dedicate a Primăriei Sectorului 4. Dacă sistemul informatic nu conține toate datele necesare pentru aplicarea reducerilor, cetățenii pot trimite documentele justificative pentru actualizarea evidențelor fiscale și pentru acordarea facilităților prevăzute de noile măsuri.

Barem subiecte simulare Evaluarea Națională la Limba Română 2026. Care au fost cele...
Fanatik
Barem subiecte simulare Evaluarea Națională la Limba Română 2026. Care au fost cele mai dificile cerințe și ce spun profesorii. „A fost destul de inaccesibil”
Site-ul Camerei Deputaților, atacat cibernetic în ziua dezbaterii bugetului României! Recent, ANAF a...
Fanatik
Site-ul Camerei Deputaților, atacat cibernetic în ziua dezbaterii bugetului României! Recent, ANAF a fost ținta hackerilor pro-Iran
Subiecte simulare Evaluarea Națională la Limba Română 2026. Când va fi afișat baremul....
Fanatik
Subiecte simulare Evaluarea Națională la Limba Română 2026. Când va fi afișat baremul. Update
Dan Suta
Dan Suta este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Revista Teo, apoi a contribuit la dezvoltarea altor proiecte precum vip24.ro și huff.ro, după care a lucrat la siteul de știri b1.ro
Gică Popescu l-a luat tare pe Radu Naum: 'Vorbește tu în locul meu,...
iamsport.ro
Gică Popescu l-a luat tare pe Radu Naum: 'Vorbește tu în locul meu, atunci'. Ce afirmație l-a scos din sărite
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!