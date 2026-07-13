Veste extraordinară pentru microbiști: apare un nou post TV de sport în România! Va transmite competiții de top

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Peste tot în lume există un trend: competițiile majore să fie transmise în format pay-per-view. În România s-a încercat în mai multe rânduri acest format, însă fanii nu au fost pregătiți de această schimbare la început. Totuși, lucrurile s-au schimbat, iar cel mai pertinent exemplu este cel al Voyo, platformă care și-a dublat numărul abonaților de la achiziționarea competițiilor majore.

Veste extraordinară pentru microbiști: apare un nou post TV de sport în România

În anii precedenți, Voyo a achiziționat drepturile pentru tururile preliminare din competițiile europene, iar meciurile celor de la FCSB au putut fi urmărite doar în format live stream. După succesul înregistrat în ceea ce privește numărul de abonați, platforma online pregătește o nouă lovitură pe piața media din România.

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FANATIK a aflat că Pro TV va lansa un nou post TV, în care vor fi difuzate competițiile ale căror drepturi au fost deja achiziționate. În portofoliul companiei din Pache Protopopescu se află Premier League, Ligue 1 și Coppa Italia, , iar în curând mai multe competiții de top vor putea fi urmărite atât pe platforma de streaming, cât și la televizor.

Noul canal TV va fi numit Voyo Sport 1, iar Consiliul Național al Audiovizualului a oferit deja licența. Postul va intra în grila TV începând cu 1 august, iar iubitorii sportului din România vor primi cu siguranță această veste cu entuziasm, în condițiile în care Voyo a cunoscut un adevărat succes în ultimii ani.

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Cât costă un abonament la Voyo

Până când noul post TV va intra în grilă, fanii pot urmări competițiile favorite pe platforma de live streaming. Prețul unui abonament lunar la Voyo este de 5,99 euro, iar diversitatea este la ea acasă pe site. Pot fi urmărite în reluare atât cele mai importante meciuri, cât și cele mai simpatizate seriale din ultimul timp, .

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Produsul de top al celor de la Voyo este Premier League. În 2025, trustul Pro a dat lovitura şi a achiziţionat pe trei ani drepturile tv pentru transmisiunea celui mai puternic campionat din lume, pentru aproximativ 10.000.000 de euro anual.

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