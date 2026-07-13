Sport

Veste extraordinară pentru microbiști: apare un nou post TV de sport în România! Va transmite competiții de top

Veste extraordinară pentru microbiștii din România! Apare un nou post TV, iar suporterii din țară vor putea viziona din fața micilor ecrane competiții de top.
Marian Popovici
13.07.2026 | 13:24
Veste extraordinara pentru microbisti apare un nou post TV de sport in Romania Va transmite competitii de top
EXCLUSIV FANATIK
Veste extraordinară pentru microbiști: apare un nou post tv de sport în România! Va transmite competiții de top. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Peste tot în lume există un trend: competițiile majore să fie transmise în format pay-per-view. În România s-a încercat în mai multe rânduri acest format, însă fanii nu au fost pregătiți de această schimbare la început. Totuși, lucrurile s-au schimbat, iar cel mai pertinent exemplu este cel al Voyo, platformă care și-a dublat numărul abonaților de la achiziționarea competițiilor majore.

Veste extraordinară pentru microbiști: apare un nou post TV de sport în România

În anii precedenți, Voyo a achiziționat drepturile pentru tururile preliminare din competițiile europene, iar meciurile celor de la FCSB au putut fi urmărite doar în format live stream. După succesul înregistrat în ceea ce privește numărul de abonați, platforma online pregătește o nouă lovitură pe piața media din România.

ADVERTISEMENT

FANATIK a aflat că Pro TV va lansa un nou post TV, în care vor fi difuzate competițiile ale căror drepturi au fost deja achiziționate. În portofoliul companiei din Pache Protopopescu se află Premier League, Ligue 1 și Coppa Italia, dar și gale de box cunoscute, iar în curând mai multe competiții de top vor putea fi urmărite atât pe platforma de streaming, cât și la televizor.

Noul canal TV va fi numit Voyo Sport 1, iar Consiliul Național al Audiovizualului a oferit deja licența. Postul va intra în grila TV începând cu 1 august, iar iubitorii sportului din România vor primi cu siguranță această veste cu entuziasm, în condițiile în care Voyo a cunoscut un adevărat succes în ultimii ani.

ADVERTISEMENT
Blocaj în negocieri: Președintele Dan ia în calcul anticipatele (surse)
Digi24.ro
Blocaj în negocieri: Președintele Dan ia în calcul anticipatele (surse)

Cât costă un abonament la Voyo

Până când noul post TV va intra în grilă, fanii pot urmări competițiile favorite pe platforma de live streaming. Prețul unui abonament lunar la Voyo este de 5,99 euro, iar diversitatea este la ea acasă pe site. Pot fi urmărite în reluare atât cele mai importante meciuri, cât și cele mai simpatizate seriale din ultimul timp, cum ar fi „Cămătarii”.

ADVERTISEMENT
Englezii au văzut-o pe Simona Halep alături de noul partener și nu le-a...
Digisport.ro
Englezii au văzut-o pe Simona Halep alături de noul partener și nu le-a venit să creadă

Produsul de top al celor de la Voyo este Premier League. În 2025, trustul Pro a dat lovitura şi a achiziţionat pe trei ani drepturile tv pentru transmisiunea celui mai puternic campionat din lume, pentru aproximativ 10.000.000 de euro anual.

ADVERTISEMENT
  • 5,99 de euro este preţul unui abonament la Voyo
  • 1 august 2026 este data de la care va emite postul Voyo Sport 1
Pep Guardiola, ce lovitură! Ar fi înțelegerea anului în fotbalul internațional. Ce superputere...
Fanatik
Pep Guardiola, ce lovitură! Ar fi înțelegerea anului în fotbalul internațional. Ce superputere îl vrea cu orice preț pe bancă
El este comentatorul care a stabilit al 12-lea record mondial al carierei. Vocea...
Fanatik
El este comentatorul care a stabilit al 12-lea record mondial al carierei. Vocea lui a fost adorată de milioane de români
Prețul uriaș pe care FIFA îl cere pentru peste 8000 de bucăți din...
Fanatik
Prețul uriaș pe care FIFA îl cere pentru peste 8000 de bucăți din gazonul stadionului finalei Cupei Mondiale 2026
"I-AM ÎNVINS!" Horia Ivanovici, mesaj FANATIK pentru fani dupa ce Legea 4 a devenit istorie
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Un milionar român, noul acționar al unei echipe importante din SuperLiga: 'E foarte...
iamsport.ro
Un milionar român, noul acționar al unei echipe importante din SuperLiga: 'E foarte potent financiar'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!