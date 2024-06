Veste fantastică pentru diabetici! S-a inventat dulcele care scade glicemia. Cât costă pralina minune

Cine s-ar fi gândit că într-o zi vom ajunge să mâncăm bomboane la discreție fără să ne gândim la nivelul glicemiei? Ei bine, pralina cu acest efect, dar care este cu adevărat delicioasă, a fost creată. Unde se găsește și ce preț are.

S-a inventat bomboana care scade glicemia

Carmela Dragomir și fiica sa dețin un brand de cofetării și ciocolaterii ce se găsesc în Câmpina, Prahova, Ploiești și Bușteni. În anul 2019 au câștigat premiul pentru cea mai bună pralină, iar acum au revenit cu o inovație în materie de cercetare de laborator de cofetărie.

În colaborare cu un medic, Carmela a creat rețeta pentru o bomboană care scade glicemia. Și totul a durat extrem de puțin, atunci când vine vorba despre idee. „Două ore ca să construim rețeta. Și apoi, încă două ore ca s-o reproducem”, a dezvăluit Carmela Dragomir, în exclusivitate pentru FANATIK.

Procesul de producție, însă, durează mult mai mult de atât. „La o pralină, vreau să știți că matrița, până ajunge să o lucrezi, trebuie lustruita mai ceva decât ochelarii. Ca să nu se imprime urme. Numai ca să începi procesul, muncim foarte mult. Le dezinfectăm cu alcool, le lustruim. Și apoi începem să turnăm ciocolata.

Ciocolata trebuie temperată. Și apoi dacă avem trei creme diferite, fiecare o torni la o anumită temperatură. Fiecare se temperează. Apoi lași 12 ore la cristalizat și apoi, după 12 ore, poți să o închei. O răcești și o scoți. Până ai 10 kilograme de bomboane”, ne-a explicat Carmela.

Ce conține pralina care scade glicemia

Carmela Dragomir, a explicat, , că a gândit pralina pentru a veni în sprijinul celor care suferă de diabet sau alte afecțiuni care nu le permit să consume dulciuri.

„Nu a fost 100% pe gustul nostru, datorită faptului că nu era suficient de dulce. Ideea a fost să scadă glicemia, să nu crească deloc. Ideea a fost să creăm ceva foarte sănătos. Adică, în momentul în care o gustați să vă facă foarte mult bine. Nu numai să vă aducă fericirea gustului, ci să contribuie foarte mult la sănătatea noastră, a organismului nostru.

De aceea, în ea am pus următoarele ingrediente: magiun de Topoloveni, care nu știu dacă știți, au luat aurul la nivel mondial pentru cel mai sănătos gem, inulină, cicoare- care și ea scade glicemia și ovăz, care a ajută foarte mult la el. Și de care avem nevoie, dar nu prea îl consumăm.

Și totuși, aceste ingrediente, în momentul în care am făcut primele teste, au ieșit foarte bune. Numai că pusesem foarte puțin zahăr invertit. Acum l-am eliminat ca să vedem dacă testul iese exact așa cum a gândit să fie. M-am consultat cu Gabriela Berechet, care este inginer în gastrotehnică. Practic, dânsa m-a ajutat să gândesc cum să fac să creez această bomboană să scadă glicemia, să aleg ingredientele”, a dezvăluit Carmela Dragomir.

Cât costă bomboana medicament

Bomboana care scade glicemia se găsește în magazinele deținute de Carmela și de fiica sa. Ingredientele folosite pentru producție sunt de cea mai bună calitate, dar prețul nu este, totuși, unul mic. „Costul ei este, în momentul de față, la 255 de roni kilogramul. Am folosit ciocolată origini Peru, ca și coajă. Cicoarea, inulina, toate sunt de calitate. Și să sperăm că va fi apreciată”, a mărturisit Carmela, în exclusivitate pentru FANATIK.

Ea se așteaptă că produsul să fie copiat și de alții din domeniu, dar acest lucru nu o deranjează deloc. „Probabil vor veni și alții, pentru că așa se întâmplă, prin puterea exemplului. Am remarcat că atunci când vine cineva cu o idee foarte bună, după acea persoană vin și ceilalți și se străduiesc să construiască din ce în ce mai bine.

Dacă avem un exemplu prost, prost vor urma. Dacă avem un exemplu bun, bun vom face. Eu toată viața mea, așa îmi doresc, să fiu un exemplu bun. Și tot ceea ce ofer și las mai departe să fie memorabil, frumos, bun”, a adăugat Carmela.

Ce alte produse inedite produce

Carmela nu produce doar bomboana care scade glicemia. A mai creat bomboane cu cătină, cu lămâie și castravete. Și are în plan să facă bomboane cu roșii. Clienții săi s-au obișnuit și nu îi mai miră nimic, ba chiar așteaptă să vadă cu ce noutate vine.

„De multe ori stau în cofetărie, nu știe lumea că eu sunt patroana. Beau o cafea și vin clienți și aud cum întreabă fetele, ‘Șefa voastră a mai făcut ceva? Ce e ultima inovație?’. Așa m-au cunoscut clienții. Că în mod permanent am creat ceva pentru ei.

Foarte multe torturi sau prăjituri la noi poartă numele clienților. Vin la mine, își fac un eveniment, îmi spun ce-și doresc și pentru mine este foarte ușor să creez. Am acest dar de a-mi imagina imediat ce-și dorește clientul”, a povestit Carmela Dragomir.

Cum a ajuns să facă bomboana care scade glicemia: „Am vrut să fiu printre primii”

Faptul că a ajuns să creeze pralina care nu este de mirare. De când altcineva i-a descoperit talentul, Carmela muncește să devină cea mai bună și să aducă în fața clienților cele mai bune, dar și sănătoase dulciuri.

„Sunt de 24 de ani pe piață, dar nu eu m-am descoperit. Dar, practic, nu eu m-am descoperit. La un moment dat, lucram pentru cineva și îi ofeream tot timpul torturi de ziua onomastică. De fiecare dată, toți mă așteptau cu tortul și până la urmă a avut o idee. Și a zis, ‘Hai să facem o cofetărie’. Am avut foarte mare succes, după care am pornit mai departe cu afacerea. Nu mă așteptam. Totdeauna am vrut să ofer lucruri de calitate.

Am vrut să schimb, practic, cofetăria tradițională. Nu să o schimb definitiv, că mie îmi place încă, dar să vin cu lucruri noi. Pentru că am studiat la foarte multe academii din afară, în Barcelona, în Germania, în Italia, în Franța… Și am văzut ce se întâmplă, toate schimbările și că ei nu mai apreciau, deja, zahărul.

Și îl eliminau. Și am vrut să fiu printre primii care fac acea schimbare. Și am început să fac din în ce în ce mai sănătos. Ca prăjitura să fie din ce în ce mai sănătoasă. Să aibă ingrediente sănătoase, naturale, să nu pun conservanți, să nu lucrez cu premixuri, să schimb totul.

Schimbarea la noi a fost din ce în ce mai bine, nu să crească businessul ca profit. Pentru că a crescut de la sine oferind un lucru bun. La început a fost, probabil, pe pierdere. Dar, ulterior am devenit una din primele 10 companii din România de cofetărie. Pe județul Prahova am fost mereu locul unu”, ne-a mărturisit Carmela.

Munca din spatele dulciurilor

Dar în spatele pralinelor inedite, a torturilor și a prăjiturilor se află multă muncă. „În primul rând, produsele noastre sunt foarte muncite. Sunt produse pe care le faci de duzină, industrial și poți să faci 100 de kilograme în 8 ore. Iar noi ne străduim să facem 10 kilograme. Ceea ce foarte puțin să faci 10 kilograme de produs în 8 ore.

Pentru că au foarte multe straturi, creme diferite. Nu se aseamănă. Nu fac un blat și doar schimb crema. Blatul diferă, rețeta diferă. Totul este diferit. Din această cauză muncim foarte mult la fiecare produs”, a concluzionat Carmela Dragomir.