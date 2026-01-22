Veste fantastică pentru suporterii lui Dinamo: ”Mi-am strâns mâna cu el. Mi-a zis că se face”

ADVERTISEMENT

Marea dilemă a ”câinilor” este faptul că fundașul Kennedy Boateng a intrat în ultimele 6 luni de contract și deocamdată nu a semnat prelungirea. Directorul sportiv Cosmin Mihalescu a venit la ”FANATIK Dinamo” cu vești pentru suporterii nerăbdători.

Ce veste importantă le-a dat suporterilor lui Dinamo

Oficialul lui Dinamo a dezvăluit faptul că s-a ajuns la o înțelegere verbală cu jucătorul în timpul cantonamentului din Antalya, așa cum la FANATIK SUPERLIGA, și crede că în perioada următoare se va semna și contractul.

ADVERTISEMENT

”Am avut o discuție în Antalya, am agreat un pachet financiar pe următorii 2 ani și a rămas să-l structurăm astfel încât toată lumea să fie mulțumită. Cifra pe următorii 2 ani e agreată, a rămas doar să structurăm și să vedem cum introducem în această cifră și cifrele agentului, pentru că și el e o parte importantă a acestui deal. În continuare suntem în discuții și încercăm să găsim varianta cea mai bună.

(n.r. – Ești optimist că se semnează până la urmă?) Da. Eu mi-am strâns mâna cu Boateng și am spus că vom face asta, cred că se va face până la urmă. El fiind în ultimele 6 luni e posibil să-i ajungă pe la urechi și altfel de sume pe care le putem oferi.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Este posibil să ajungă și ofertă de la FCSB) Nu știu asta. Eu din câte știu din discuțiile pe care le-am avut cu el și-a propus să câștige în următorii 2 ani niște sume care nu s-ar putea câștiga nici măcar la celelalte echipe din campionat.

ADVERTISEMENT

Dar după aceea, ținând aproape, am ajuns cumva la o cifră pe care Dinamo poate să i-o ofere pentru următorii 2 ani și care e confortabilă pentru noi, dar îl mulțumește și pe el. De asta zic că ne-am strâns mâna și a rămas doar să o structurăm așa cum trebuie”, a declarat Mihalescu, la .

Ce salariu va avea Boateng după semnarea contractului

Directorul sportiv al clubului Dinamo a precizat ce conține, de fapt, pachetul pe care i l-a oferit lui Boateng pentru prelungirea contractului și a explicat de ce nu se poate ajunge la sume prea mari.

ADVERTISEMENT

”(n.r. – Ar fi cel mai mare salariu de la Dinamo? Se vorbește de 25.000 de euro pe lună) Nu, mai avem până ajungem acolo. Este o discuție complexă. Nu avem cum să oferim la Dinamo un salariu lunar de 25.000 de euro în momentul acesta. Nu suntem nici la nivelul acela financiar și nu e niciun semnal pe care îl putem transmite în vestiar către ceilalți jucători. Atunci, toți vor încerca să se poziționeze în funcție de asta.

Dacă ne raportăm la ce jucător am putea aduce, plătind o sumă de transfer, și comparativ să facem o analiză dacă va fi mai bun decât Boateng, atunci te gândești că există o componentă de bonus la semnătură, una de bonus de loialitate și din toate aceste elemente să structurăm la cifra despre care am discutat și pe care am agreat-o cu el.

(n.r. – S-a spus când a plecat Homawoo că e o mare pierdere și totuși Dinamo reușește să-l pună în loc pe Nikita Stoinov, care nu numai că joacă bine, dar e și o miză de viitor) Nu va fi sfârșitul lumii dacă se întâmplă ceva și Boateng nu va fi cu noi din sezonul viitor.

Și dacă semnează prelungirea și în vară va veni o ofertă foarte bună și el va dori să plece, atunci va fi clubul într-o situație în care să capitalizeze plecarea lui. Dar nu ne facem griji tocmai din punctul de vedere că avem în spate un departament de scouting și niște proceduri de lucru care ne-au arătat că putem aduce jucători de nivelul celor care au plecat”, a spus el.

De ce nu ar fi fost benefică plecarea lui Cătălin Cîrjan în Ucraina

Întrebat de Cristi Coste, moderatorul ”FANATIK Dinamo”, dacă s-a temut că mijlocașul Cătălin Cîrjan va da curs , anunțat în exclusivitate de FANATIK, Cosmin Mihalescu a explicat de ce nu ar fi fost benefică o plecare a căpitanului.

”Nu, chiar deloc. L-am întrebat și pe el cum a văzut-o și înțeleg că din punctul lui de vedere au fost câteva ore în care a analizat cu atenție și a pus toate aspectele pe masă înainte de a lu o decizie.

I-am spus că din punctul nostru de vedere este o sumă importantă și este o sumă care ne-ar acoperi un deficit cu care funcționăm la ora asta și ar fi o gură mare de oxigen, dar, în același timp, pentru perspectiva proiectului pe care l-am început nu ar fi fost atât de benefic pe cât ar fi fost suma imediată care să acopere o gaură.

Pentru noi e important ca primul jucător care pleacă din acest proiect care pleacă pe o sumă importantă de bani să fie un succes afară. Pentru că asta va poziționa clubul la un nivel la care nu suntem și nu a fost un club din România în ultimii ani”, a afirmat directorul sportiv.

Ce planuri are Dinamo pentru Cîrjan

Oficialul de la Dinamo a dezvăluit faptul că își dorește ca primul jucător care va pleca de la Dinamo pe o sumă importantă să o facă într-un campionat mediu din vestul Europei unde să dea randament și să crească vizibilitatea clubului.

”Și atunci, pentru mine dacă îl vindem pe Cătă cu 4 milioane în Belgia sau în Olanda, ca un pas intermediar spre un campionat mai puternic, e mult mai important decât să-l dăm pe 5 milioane în Ucraina.

Va merge acolo, știm mentalitatea lui și felul în care pregătește, nu avem nicio emoție că va avea succes oriunde va merge și atunci să poziționezi Dinamo ca un club care vinde către Top 3 în Belgia sau Olanda și jucătorii au succes, ne va da nouă posibilitatea în viitor să ne poziționăm altfel în negocieri și să avem niște argumente în spate când cerem anumite sume.

De aceea nu o văd ca o mare pierdere pentru noi că nu a plecat acolo, cred că poate merge într-un campionat mai bun pe o sumă asemănătoare”, a precizat Cosmin Mihalescu, la ”FANATIK Dinamo”.