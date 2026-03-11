Veste groaznică pentru Denis Alibec! Anunțul făcut de Farul

ADVERTISEMENT

Denis Alibec a fost indisponibil în ultima etapă din sezonul regular, împotriva lui Csikszereda. Atacantul a ieșit accidentat după 41 de minute petrecute pe teren în partida cu CFR Cluj, din runda 29 din SuperLiga, iar verdictul după RMN este unul nefavorabil.

Denis Alibec, out pentru începutul play-out-ului

Farul Constanța a terminat sezonul regular cu trei înfrângeri consecutive. După clasarea pe locul 11 după 30 de etape, „marinarii” o vor întâlni pe Petrolul Ploiești în prima rundă din play-out.

ADVERTISEMENT

De la momentul plecării de la FCSB, Denis Alibec a devenit cel mai important om pentru formația de la malul mării. Din nefericire pentru echipa patronată de Gică Hagi, atacantul a suferit o leziune musculară în partida cu CFR Cluj.

Directorul sportiv al echipei, Zoltan Iasko, a expus faptul că Denis Alibec nu se va recupera în timp pentru partida cu Petrolul Ploiești. Totodată, accidentarea îl scoate total din cărți pe atacant pentru barajul cu Turcia.

ADVERTISEMENT

„Denis Alibec va mai sta încă vreo două săptămâni. A început recuperarea, dar, mai mult ca sigur, la primul meci din play-out nu va fi apt. Legat de meciul de baraj cu Turcia, vă dați seama că îi va fi greu. Nu are cum să joace meciul acesta, din păcate”, a spus Zoltan Iasko, conform .

ADVERTISEMENT

Denis Alibec a plecat în această iarnă de la FCSB

FCSB s-a despărțit în această iarnă de Denis Alibec (35 de ani). și că următoarea sa destinație va fi Farul Constanța, echipa la care a evoluat până în vara anului 2025.

A doua perioadă petrecută de Denis Alibec la FCSB s-a încheiat după doar șase luni. Atacantul originar din Mangalia a bifat 14 apariții, în care a înscris o dată și a oferit două assist-uri.

ADVERTISEMENT

Deși a fost adus ca un jucător ce putea face diferența, D . Acest lucru se întâmpla în Supercupa României, când atacantul a ieșit de pe teren după mai puțin de 10 minute.