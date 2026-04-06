Veste teribilă pentru FCSB: Daniel Bîrligea, accidentare gravă! Exclusiv

Verdict crunt pentru Daniel Bîrligea după accidentarea suferită! A primit rezultatul RMN-ului: ce se întâmplă cu vedeta celor de la FCSB
Cristi Coste, Gabriel-Alexandru Ioniță
06.04.2026 | 13:13
Cât lipsește Daniel Bîrligea după accidentarea suferită.
Daniel Bîrligea (25 de ani) a acuzat probleme musculare în zona coapsei cu ocazia ultimei acțiuni de la echipa națională. El a fost titular în meciurile de la Istanbul cu Turcia și, ulterior, de la Bratislava cu Slovacia, fortând deci în contextul dat. Ulterior revenirii la FCSB, s-a dorit menajarea lui până la aflarea mai multor detalii legate de accidentare. Astfel, nu a făcut deplasarea pentru meciul cu FC Botoșani, după cum FANATIK a informat în exclusivitate la momentul respectiv.

Veste cruntă pentru FCSB: Daniel Bîrligea ratează tot restul sezonului!

Ulterior, atacantul a fost supus unui RMN, iar acum a venit rezultatul. Din informațiile obținute de FANATIK, internaționalul român va fi nevoit să stea departe de teren pentru următoarele două luni. Acest lucru înseamnă că pentru el actualul sezon s-a încheiat. În acest context, Mirel Rădoi va fi nevoit să se bazeze doar pe Mamadou Thiam, așa cum s-a întâmplat de altfel și la Botoșani, și Alexandru Stoian, variantă și pentru regula sub 21 de ani, pe poziția de atacant central până la finalul campionatului. De asemenea, în acest sens ar mai exista și posibilitatea ca David Miculescu să fie adus în centrul liniei ofensive.

Lovitura pentru FCSB este cu atât mai mare cu cât până de curând se credea că problema medicală a lui Daniel Bîrligea era una minoră în principiu. În exclusivitate pentru FANATIK, Mihai Stoica a explicat recents-a decis ca el să nu joace la Botoșani doar ca măsură de precauție. De asemenea, cu aceeași ocazie, președintele Consiliului de Administrație de la clubul roș-albastru s-a declarat foarte optimist cu privire la șansele ca atacantul să poată fi folosit în meciul cu Oțelul Galați. „Are o lovitură în coapsă. Nu e ceva grav, dar se putea agrava dacă era forțat să joace la Botoșani. Sunt convins că va fi apt cu Oțelul”, a fost mesajul transmis atunci de Mihai Stoica.

Daniel Bîrligea, probleme musculare încă de dinainte de Slovacia – România, meci în care a fost însă titularizat

Daniel Bîrligea a acuzat dureri la coapsă încă de dinainte de meciul amicat jucat de naționala României la Bratislava cu Slovacia. În primă fază, FRF a emis un comunicat în care a explicat că atacantul era incert pentru acea partidă. Cu toate acestea, el a fost aparent forțat și a fost chiar titularizat în acel joc, în care și-a marcat în propria poartă în prima repriză. 

După cum se știe deja foarte bine, la acel meci pe banca naționalei a stat Ionel „Jerry” Gane, secundul lui Mircea Lucescu. Asta pentru că deja fostul selecționer se afla în spital încă de atunci, din cauza problemelor bine cunoscute, care, din nefericire, s-au agravat între timp. La finalul partidei de pregătire de la Bratislava, Bîrligea chiar s-a referit la această chestiune și a recunoscut că a fost foarte afectat de evenimentele respective.

Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online.
