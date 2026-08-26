ADVERTISEMENT

Leo Saca nu mai este jucătorul Barcelonei. Fundașul central în vârstă de 19 ani și-a anunțat miercuri, 26 august, despărțirea de clubul catalan. Fotbalistul cu dublă cetățenie, română și moldovenească, a făcut parte dintr-o generație de excepție. I-a avut colegi pe Lamine Yamal, Pau Cubarsi sau Marc Bernal.

Adio, Barcelona! Fotbalistul cu cetățenie română pleacă după 6 ani petrecuți în La Masia

Contractul lui Saca expirase în vara lui 2026, iar presa din Spania scria încă din luna iulie că fundașul și-a încheiat ciclul la nivel de juniori și că se îndreaptă spre o despărțire de Barcelona. Acum, fotbalistul este liber și își caută un nou angajament.

ADVERTISEMENT

În urmă cu doi ani, Leo Saca a avut șansa să se antreneze alături de prima echipă a catalanilor. Fotbalistul a postat la acea vreme mai multe fotografii alături de starurile Barcelonei, printre care Robert Lewandowski, Lamine Yamal sau Joao Cancelo.

Leo Saca a plecat de la Barcelona! A fost coleg cu Lamine Yamal și Pau Cubarsi în generația de aur a catalanilor

Fotbalistul a transmis un mesaj de despărțire după încheierea aventurii sale la clubul catalan: „După 6 sezoane, a venit momentul să închei o etapă importantă din viața mea. Vreau doar să le mulțumesc tuturor antrenorilor, colegilor și tuturor persoanelor din club care m-au ajutat să cresc atât pe plan profesional, cât și personal. Plec cu amintiri, prietenii și momente care mă vor însoți pentru totdeauna. A fost o mândrie să apăr această emblemă”.

ADVERTISEMENT

În 2020, lotul Barcelonei Infantil A îi cuprindea pe Pau Cubarsi în defensivă, Marc Bernal, Xavi Espart și Leo Saca la mijloc, iar în atac apărea . Mai mulți dintre colegii săi au reușit ulterior să ajungă la prima echipă și acum visează să câștige trofeul UEFA Champions League.

ADVERTISEMENT

Pe pagina sa de Instagram, Leo Saca a postat mai multe fotografii de la antrenamentele Barcelonei și apare în mai multe postări alături de nume precum Lamine Yamal sau . În generația 2007 a Barcelonei au mai crescut Andres Cuenca, Jofre Torrents, Juan Hernandez, Quim Junyent, Shane Kluivert, Guillem Victor, Landry Farre și Albert Navarro.

ADVERTISEMENT

„Cel mai elegant fundaș central din La Masia”. Ce scriau spaniolii despre Leo Saca

Leo Saca a atras atenția presei catalane cu mult înainte să ajungă la Barça Atlètic. Publicația „ ” i-a dedicat un material amplu și l-a prezentat drept unul dintre cei mai eleganți fundași centrali din La Masia.

Saca este stângaci și poate construi atacurile direct din defensivă. Spaniolii remarcau precizia paselor sale și capacitatea de a depăși pressingul advers. Catalanii vorbeau și despre personalitatea sa. Saca era descris drept timid în afara terenului, dar extrem de sigur atunci când începea meciul. În sezonul 2024/2025, Leo Saca a făcut parte din echipa Barcelonei care a câștigat UEFA Youth League.

ADVERTISEMENT

Leo Saca a ales să reprezinte Republica Moldova

Fotbalistul s-a născut pe 6 ianuarie 2007, la Ialoveni, în Republica Moldova, dar deține și cetățenia română. În 2022, el a îmbrăcat tricoul României U15 și a bifat patru apariții pentru reprezentativa de juniori. Drumul său internațional a continuat însă sub culorile Republicii Moldova.

Saca a debutat pentru Moldova U21 pe 13 octombrie 2023, într-un meci cu Suedia din preliminariile Campionatului European U21. Pe 5 iunie, Leo Saca a făcut pasul și la prima reprezentativă a Republicii Moldova. Fostul junior al Barcelonei a debutat la naționala de seniori în amicalul cu Bulgaria, încheiat la egalitate, scor 2-2, la Chișinău.