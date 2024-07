Veste importantă de la Penny Market. Produsele dorite de mulți români, la preț special, clienții trebuie doar să facă asta

Cei de la Penny Market au o veste importantă pentru clienții care le trec pragul. Produsele pe care ei le adoră se vor putea achiziționa la costuri mai mici decât de obicei, printr-o metodă eficientă, care se aplică deja în alte magazine.

Cum se vor putea cumpăra produse la prețuri mici de la Penny Market

Prin programul pus la dispoziție de către cei de la Penny se pot pune în coș articole la costuri speciale, aflate la reduceri sau care fac parte dintr-o promoție. Penny a creat un card digital pentru români, care se activează foarte simplu.

Penny pune la dispoziție un card digital

Prin acest card digital, clienții pot avea 10% reduceri la cumpărături, de ziua lor de naștere, pot lua parte la concursuri cu premii, pot avea reduceri săptămânale și pot beneficia și de puncte bonus de loialitate.

Cum faceți rost de cardul digital? Trebuie mai întâi să instalați pe telefon aplicația retailer-ului, vă faceți un cont de client, introducând câteva date personale, după care vi se va emite un card digital. Ulterior, la fiecare cumpărături veți scana cardul și veți avea costuri mai mici.

”In Programul de fidelitate PENNY CARD vor participa toate produsele comercializate in toate Magazinele PENNY, indiferent de categoria din care produsele fac parte (produse alimentare, nealimentare, etc.) si indiferent de marcile sub care acestea sunt comercializate.

In Programul de fidelitate are dreptul sa participe orice persoana fizica cu varsta minima de 18 (optsprezece) ani impliniti la data inceperii programului, cu domiciliul stabil sau resedinta in Romania care detine un card de fidelitate valid, emis de Organizator”, apare pe site-ul celor de la Penny.