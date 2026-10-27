Veste importantă pe piaţa media! Una dintre cele mai iubite competiţii se vede pe Eurosport până în 2032

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Turul Franţei este una dintre cursele urmărite anual de zeci de mii de români. Postul Eurosport a anunţat că a prelungit drepturile TV pentru Le Tour şi , cel puţin. Astfel, postul pan-european şi platforma HBO Max vor rămâne şi în următorii ani posturile care transmit cele mai tari competiţii cicliste.

Eurosport transmite Turul Franţei şi Vuelta până în 2032! Anunţ oficial

Eurosport transmite mai mult de 1000 de curse în direct pe cele 50 de pieţe europene în fiecare sezon. Iar, la fel ca până acum, postul pan-european a bătut palma cu cei de la EBU pentru toate cursele majore organizate de Amaury Sport Organisation (ASO) și Unipublic.

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Trojan Paillot, reprezentantul Eurosport în ceea ce priveşte achiziţiile, a declarat: „Este un privilegiu să avem rolul de gazdă a celor mai importante competiții de ciclism, inclusiv Turul Franței și La Vuelta, și ne bucurăm să putem continua colaborarea cu EBU și ASO. De-a lungul a patru decenii, am demonstrat că putem oferi fanilor transmisiuni și povești de calitate din ciclism și am căutat neîncetat noi modalități de a dezvolta acest sport. Angajamentul nostru față de inovație, pasiunea pentru sport și amploarea fără egal ne fac partenerul ideal pentru a duce mai departe transmisiunile de ciclism în următorii ani”.

150.000.000 de oameni din Europa au urmărit Turul Franţei!

Eurosport transmite în fiecare an peste 300 de zile de competiţii cicliste în direct. Pe postul pan-european se văd marile tururi, cursele clasice, dar şi Campionatele Mondiale de şosea, pistă, mountain bike, ciclocross sau BMX. În Europa, postul a transmis fiecare ediţie din Turul Franţei începând din 1991.

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În România, Le Tour reuşeşte să atragă audienţe foarte bune pentru un sport de nişă. În fiecare an, zeci de mii de români urmăresc cea mai importantă cursă ciclistă a lumii. La nivel european, a fost una a recordurilor de audienţă. Peste 150.000.000 de oameni au urmărit competiţia.

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Lista completă a competițiilor incluse în noul acord este următoarea:

Clásica San Sebastian

Eschborn-Frankfurt

Săgeata Valonă (masculin și feminin)

Hamburg Cyclassics

La Vuelta a España (masculin și feminin)

Liège-Bastogne-Liège (masculin și feminin)

Paris-Nisa

Paris-Roubaix (masculin și feminin)

Paris-Tours

Tour Auvergne-Rhône-Alpes (fostul Criteriu Dauphiné)

Tour de France (masculin și feminin)

Tro Bro Leon

Volta a Catalunya