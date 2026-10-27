Sport

Veste importantă pe piaţa media! Una dintre cele mai iubite competiţii se vede pe Eurosport până în 2032

Marian Popovici
27.10.2026 | 17:18
Veste importanta pe piata media Una dintre cele mai iubite competitii se vede pe Eurosport pana in 2032
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Veste importantă pe piaţa media! Una dintre cele mai iubite competiţii se vede pe Eurosport până în 2032. Sursa: colaj Fanatik
Una dintre cele mai iubite competiţii sportive în România se vede în continuare pe Eurosport până în 2032. Anunţul oficial al postului pan-european.
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Turul Franţei este una dintre cursele urmărite anual de zeci de mii de români. Postul Eurosport a anunţat că a prelungit drepturile TV pentru Le Tour şi La Vuelta până în 2032, cel puţin. Astfel, postul pan-european şi platforma HBO Max vor rămâne şi în următorii ani posturile care transmit cele mai tari competiţii cicliste.

Eurosport transmite Turul Franţei şi Vuelta până în 2032! Anunţ oficial

Eurosport transmite mai mult de 1000 de curse în direct pe cele 50 de pieţe europene în fiecare sezon. Iar, la fel ca până acum, postul pan-european a bătut palma cu cei de la EBU pentru toate cursele majore organizate de Amaury Sport Organisation (ASO) și Unipublic.

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Trojan Paillot, reprezentantul Eurosport în ceea ce priveşte achiziţiile, a declarat: „Este un privilegiu să avem rolul de gazdă a celor mai importante competiții de ciclism, inclusiv Turul Franței și La Vuelta, și ne bucurăm să putem continua colaborarea cu EBU și ASO. De-a lungul a patru decenii, am demonstrat că putem oferi fanilor transmisiuni și povești de calitate din ciclism și am căutat neîncetat noi modalități de a dezvolta acest sport. Angajamentul nostru față de inovație, pasiunea pentru sport și amploarea fără egal ne fac partenerul ideal pentru a duce mai departe transmisiunile de ciclism în următorii ani”.

150.000.000 de oameni din Europa au urmărit Turul Franţei!

Eurosport transmite în fiecare an peste 300 de zile de competiţii cicliste în direct. Pe postul pan-european se văd marile tururi, cursele clasice, dar şi Campionatele Mondiale de şosea, pistă, mountain bike, ciclocross sau BMX. În Europa, postul a transmis fiecare ediţie din Turul Franţei începând din 1991.

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În România, Le Tour reuşeşte să atragă audienţe foarte bune pentru un sport de nişă. În fiecare an, zeci de mii de români urmăresc cea mai importantă cursă ciclistă a lumii. La nivel european, Turul Franţei 2026 a fost una a recordurilor de audienţă. Peste 150.000.000 de oameni au urmărit competiţia.

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Lista completă a competițiilor incluse în noul acord este următoarea:

Clásica San Sebastian
Eschborn-Frankfurt
Săgeata Valonă (masculin și feminin)
Hamburg Cyclassics
La Vuelta a España (masculin și feminin)
Liège-Bastogne-Liège (masculin și feminin)
Paris-Nisa
Paris-Roubaix (masculin și feminin)
Paris-Tours
Tour Auvergne-Rhône-Alpes (fostul Criteriu Dauphiné)
Tour de France (masculin și feminin)
Tro Bro Leon
Volta a Catalunya

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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