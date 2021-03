Veste importantă pentru elevi. Ce se întâmplă cu anul școlar 2021-2022. Anunțul ministrului Cîmpeanu

Ministrul Educației Sorin Cîmpeanu anunță că anul școlar 2021-2022 ar putea începe mai devreme, deși ar trebui să aibă startul în 13 septembrie 2021.

Cîmpeanu a spus că anul școlar ar putea începe mai devreme pentru a avea o durată mai lungă și a precizat că elevii își doresc o vacanță de vară cât mai lungă.

„România are anul școlar cu o durată mai scurtă decât în multe alte state mai europene, e adevărat, însă din consultări trebuie să vedem. Înțelegem că elevii își doresc o vară vacanță de vară cât mai lungă”, a punctat Sorin Cîmpeanu la Europa FM.

Anul școlar 2021-2022 ar putea să înceapă mai devreme

„Ar putea să înceapă chiar mai devreme anul școlar, pentru a avea o durată mai lungă”, a adăugat ministrul. Anul școlar 2021-2022 ar trebui să înceapă pe 13 septembrie 2021. Conform calendarului actual, anul școlar va avea 34 de săptămâni de cursuri.

Ministrul Cîmpeanu anunța într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS că învățământul din România a avut mult de suferit din cauza pandemiei de Covid-19.

„Da, cu siguranţă calitatea actului educaţional a scăzut foarte mult şi nu numai în România. A scăzut din motive structurale, predarea online în sine generează pierderi; şi din motive circumstanţiale, cum ar fi: acces dificil la internet, acces dificil la echipamente şi astfel de lucruri circumstanţiale. Ambele categorii de cauze au generat pierderi foarte mari, pierderi care vor trebui să fie recuperate în cea mai puternică măsură cu putinţă.

De aceea am iniţiat acel program de acţiuni remediale, pe care îl vom monitoriza îndeaproape, pentru că aceste ore remediale, pentru care am creat cadrul legal şi am identificat sursele financiare, să-şi producă efectele, în sensul recuperării acestor pierderi, care nu sunt contestate, sunt mari şi foarte mari. Ele sunt neuniforme, mai mari într-o zonă, mai mici într-o altă zonă. Sunt diferenţe între şcoli, sunt diferenţă între clasă şi sunt diferenţe între elevi”, a declarat Sorin Cîmpeanu, la Realitatea Plus.

