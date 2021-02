Veste importantă pentru elevi! Ce se întâmplă cu examenele naționale

Veste importantă pentru elevi. Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a anunțat ce se întâmplă cu examenele naționale.

Ministrul a precizat că elevii trebuie examinați în funcție de influențele pe care sistemul de învățământ le-a suferit în acest an. El a precizat că, dacă nu se va ține cont de acest lucru este echivalent cu negarea realității.

Sorin Cîmpeanu a mai explicat și că există posibilitatea fraudării acestor examene în online. Nu există metode de a garanta că persoana care susține testul este cea care trebuie examinată, iar România nu este pregătită pentru a susține examenele în acest fel.

”Dacă nu recunoaştem că acest an a fost altfel decât ceilalţi ani, înseamnă că negăm realitatea. Am păstrat datele de examen, am păstrat prezenţa fizică la examen, nu putem să le cerem elevilor să fie verificaţi ca şi cum procesul de predare-învăţare n-ar fi suferit nicio influenţă pe parcursul pandemiei”, a explicat ministrul Educației, potrivit Spynews.

Sorin Cîmpeanu a vorbit și despre cazul studenților de la Facultatea de Drept a Universității din București, care riscă să fie exmatriculați pentru fraudarea examenelor: „în niciun caz nu trebuie stigmatizată o instituție, o universitate, care a avut curajul să pună în evidență acest lucru. Din păcate, sunt convins că printre pierderile generate de predarea și examinarea online se regăsește și această posibilitate de fraudare a examenelor online”.

„Dincolo de faptul că profesorii nu au fost formați, pregătiți pentru a preda online, predare care diferă de la alcătuirea conținutului și până la evaluare, nu există nici măcar acele platforme securizate prin care să ai garanția că cel care răspunde întrebărilor tale la examen este cel care trebuie să răspundă”, a declarat ministrul potrivit Digi24.

El a explicat că verificarea identității în online necesită platforme speciale de examinare, care nu există în țara noastră: „există sisteme deja în câteva universități foarte cunoscute în lume care de 4-5 ani practică acest sistem de examinare, dar el necesită o platformă informatică de examinare, necesită pregătirea specială a cadrelor didactice pentru a uitiliza această platformă. Nu există în România”.

„Pentru o evaluare securizată în online nu suntem pregătiți”, a subliniat ministrul Educației. „Sunt și alte lucruri de natură juridică. Pentru a avea garanția că cel care răspunde întrebărilor este într-adevăr elevul sau studentul care trebuie să răspundă, trebuie ca acela să fie de acord să dea control examinatorului asupra propriului laptop”, a adăugat .

„Au fost foarte multe situații în care au fost elevi sau studenți care n-au acceptat să deschidă camerele. Există o componentă a digitalizării educației pentru care am avut negocieri inclusiv în cursul zilei de astăzi și care este importantă nu numai prin prisma oportunității pe care ne-o oferă Planul Național de Redresare și Reziliență, de a adăuga resurse financiare alocate educației, ci și prin prisma viitorului educației, pentru că ne vom îndrepta către aceste forme de predare și de examinare mult mai mult decât până acum. În domeniile care se pretează, vă garantez că se va merge către acest lucru și digitalizarea va fi extrem de importantă”, a declarat Cîmpeanu.

