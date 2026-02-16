Veste importantă pentru Mircea Lucescu! Lisav Eissat, marcator în victoria clară a lui Maccabi Haifa. Video

Duelul din runda 23 a campionatului din Israel, dintre Maccabi Haifa și Sakhnin, s-a terminat cu o victorie clară a gazdelor, 4-0. Scorul a fost deschis de internaționalul român, Lisav Eissat.
Lisav Eissat continuă prestațiile bune la Maccabi Haifa și de data aceasta a contribuit decisiv în succesul grupării sale din ultima etapă. Fundașul central a marcat primul gol al partidei cu Sakhnin, chiar în minutul 5, când practic de abia se dezmeticiseră adversarii. Eissat a urcat în careu la o lovitură de colț, a câștigat duelul cu oponenții săi și a deviat mingea, cu capul, de la colțul scurt, fără a-i da vreo șansă portarului să pareze.
Evoluția bună a continuat și s-a încununat în final cu o victorie la 0 pentru Maccabi Haifa, iar Lisav Eissat a fost al doilea cel mai bun jucător de pe teren. Românul a primit nota 8,9 și a fost devansat doar de către mijlocașul ofensiv Manuel Benson, împrumutat de Burnley, echipă de Premier League, în Israel. Acesta din urmă a primit nota 9,2, reușind o pasă de gol în victoria celor de la Maccabi Haifa.
Fundașul în vârstă de 21 de ani a ajuns la un acord cu Maccabi Haifa și va continua la formația israeliană. Lisav Eissat, al cărui contract expira la finalul sezonului, a semnat prelungirea înțelegerii până în vara lui 2029.
”Nu aș putea fi mai fericit să semnez într-un loc care este casa mea și cu o echipă pe care o susțin. Când am venit la club la vârsta de 5 ani, visam să ajung la echipa de seniori și mi-am îndeplinit acest vis. Acum vreau să-mi ajut echipa să-și atingă obiectivele și să fac publicul fericit”, a declarat Eissat.
Acesta s-a aflat și pe lista lui Dinamo în vară, însă prețul cerut de gruparea din Israel, de peste 1 milion de euro, a fost considerat mult prea mare de șefii grupării bucureștene și astfel negocierile s-au blocat.