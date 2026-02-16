Veste importantă pentru Mircea Lucescu! Lisav Eissat, marcator în victoria clară a lui Maccabi Haifa. Video

ADVERTISEMENT

Duelul din runda 23 a campionatului din Israel, dintre Maccabi Haifa și Sakhnin, s-a terminat cu o victorie clară a gazdelor, 4-0. Scorul a fost deschis de internaționalul român, Lisav Eissat.

Lisav Eissat, marcator pentru Maccabi Haifa. Cum a înscris jucătorul român

Lisav Eissat continuă prestațiile bune la Maccabi Haifa și de data aceasta a contribuit decisiv în succesul grupării sale din ultima etapă. Fundașul central a marcat primul gol al partidei cu Sakhnin, chiar în minutul 5, când practic de abia se dezmeticiseră adversarii. Eissat a urcat în careu la o lovitură de colț, a câștigat duelul cu oponenții săi și a deviat mingea, cu capul, de la colțul scurt, fără a-i da vreo șansă portarului să pareze.

Evoluția bună a continuat și s-a încununat în final cu o victorie la 0 pentru Maccabi Haifa, iar Lisav Eissat a fost al doilea cel mai bun jucător de pe teren. Românul a primit nota 8,9 și a fost devansat doar de către mijlocașul ofensiv Manuel Benson, împrumutat de Burnley, echipă de Premier League, în Israel. Acesta din urmă a primit nota 9,2, reușind o pasă de gol în victoria celor de la Maccabi Haifa.

Lisav Eissat are în acest sezon 22 de meciuri în tricoul celor de la Maccabi Haifa, reușind un gol și două pase decisive.

Lisav Eissat și-a prelungit recent contractul cu Maccabi Haifa

și va continua la formația israeliană. Lisav Eissat, al cărui contract expira la finalul sezonului, a semnat prelungirea înțelegerii până în vara lui 2029.

”Nu aș putea fi mai fericit să semnez într-un loc care este casa mea și cu o echipă pe care o susțin. Când am venit la club la vârsta de 5 ani, visam să ajung la echipa de seniori și mi-am îndeplinit acest vis. Acum vreau să-mi ajut echipa să-și atingă obiectivele și să fac publicul fericit”, a declarat Eissat.

în vară, însă prețul cerut de gruparea din Israel, de peste 1 milion de euro, a fost considerat mult prea mare de șefii grupării bucureștene și astfel negocierile s-au blocat.