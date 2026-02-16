Sport

Veste importantă pentru Mircea Lucescu! Lisav Eissat, marcator în victoria clară a lui Maccabi Haifa. Video

Internaționalul român, Lisav Eissat, jucător al celor de la Maccabi Haifa, a reușit să marcheze în ultima rundă a campionatului din Israel, în victoria cu Sakhnin.
Mihai Alecu
16.02.2026 | 08:45
Veste importanta pentru Mircea Lucescu Lisav Eissat marcator in victoria clara a lui Maccabi Haifa Video
ULTIMA ORĂ
Lisav Eissat a marcat pentru Maccabi Haifa în ultima etapă din Israel
ADVERTISEMENT

Duelul din runda 23 a campionatului din Israel, dintre Maccabi Haifa și Sakhnin, s-a terminat cu o victorie clară a gazdelor, 4-0. Scorul a fost deschis de internaționalul român, Lisav Eissat.

Lisav Eissat, marcator pentru Maccabi Haifa. Cum a înscris jucătorul român

Lisav Eissat continuă prestațiile bune la Maccabi Haifa și de data aceasta a contribuit decisiv în succesul grupării sale din ultima etapă. Fundașul central a marcat primul gol al partidei cu Sakhnin, chiar în minutul 5, când practic de abia se dezmeticiseră adversarii. Eissat a urcat în careu la o lovitură de colț, a câștigat duelul cu oponenții săi și a deviat mingea, cu capul, de la colțul scurt, fără a-i da vreo șansă portarului să pareze.

ADVERTISEMENT

Evoluția bună a continuat și s-a încununat în final cu o victorie la 0 pentru Maccabi Haifa, iar Lisav Eissat a fost al doilea cel mai bun jucător de pe teren. Românul a primit nota 8,9 și a fost devansat doar de către mijlocașul ofensiv Manuel Benson, împrumutat de Burnley, echipă de Premier League, în Israel. Acesta din urmă a primit nota 9,2, reușind o pasă de gol în victoria celor de la Maccabi Haifa.

ADVERTISEMENT
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul...
Digi24.ro
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel bun” să fie văzut ca impostorul de la Kremlin
  • Lisav Eissat are în acest sezon 22 de meciuri în tricoul celor de la Maccabi Haifa, reușind un gol și două pase decisive.

Lisav Eissat și-a prelungit recent contractul cu Maccabi Haifa

Fundașul în vârstă de 21 de ani a ajuns la un acord cu Maccabi Haifa și va continua la formația israeliană. Lisav Eissat, al cărui contract expira la finalul sezonului, a semnat prelungirea înțelegerii până în vara lui 2029.

ADVERTISEMENT
FOTO Secretul ”cumplit” din spatele fotografiei care a făcut înconjurul lumii
Digisport.ro
FOTO Secretul ”cumplit” din spatele fotografiei care a făcut înconjurul lumii

”Nu aș putea fi mai fericit să semnez într-un loc care este casa mea și cu o echipă pe care o susțin. Când am venit la club la vârsta de 5 ani, visam să ajung la echipa de seniori și mi-am îndeplinit acest vis. Acum vreau să-mi ajut echipa să-și atingă obiectivele și să fac publicul fericit”, a declarat Eissat.

Acesta s-a aflat și pe lista lui Dinamo în vară, însă prețul cerut de gruparea din Israel, de peste 1 milion de euro, a fost considerat mult prea mare de șefii grupării bucureștene și astfel negocierile s-au blocat.

ADVERTISEMENT
Cine este românul care ar fi fost la fel de celebru ca Gigi...
Fanatik
Cine este românul care ar fi fost la fel de celebru ca Gigi Becali, dacă ar fi trăit astăzi. Puțini au auzit de el: „Ar fi fost invitat la toate emisiunile”
Hansi Flick, furios pe ce se întâmplă cu FC Barcelona în Spania: „Am...
Fanatik
Hansi Flick, furios pe ce se întâmplă cu FC Barcelona în Spania: „Am mers în vestiarul arbitrilor”
Incredibil! În ce condiții s-a jucat un meci din Cupa Angliei. Starurile din...
Fanatik
Incredibil! În ce condiții s-a jucat un meci din Cupa Angliei. Starurile din Premier League au fost șocate: „Nu au mai văzut așa ceva”. Video
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Grădinescu și-a ieșit din minți în direct după eșecul suferit de FCSB: 'M-ați...
iamsport.ro
Grădinescu și-a ieșit din minți în direct după eșecul suferit de FCSB: 'M-ați luat la judecată!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!