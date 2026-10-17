Veste importantă pentru Universitatea Craiova după 1-1 cu Getafe! Ce șanse au oltenii să ajungă în primăvara europeană

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Universitatea Craiova a început bine faza principală din Conference League , pe teren propriu. Cei de la Football Meets Data au calculat şansele oltenilor pentru play-off după acest rezultat. Simulările au determinat pe ce loc ar putea încheia echipa lui Coelho.

Universitatea Craiova, prognozată să încheie pe locul 21 în Conference League!

Egalul cu Getafe le dă speranţe oltenilor, care au două meciuri la îndemână în care pot lua o opţiune serioasă pentru calificarea în faza play-off-ului. U , iar apoi va primi pe teren propriu vizita celor de la Egnatia, pe 5 noiembrie.

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Cei de la Football Meets Data au făcut o simulare pe toată competiţia în care au determinat cele mai probabile rezultate din meciurile rămase de disputat pentru fiecare dintre cele 36 de echipe. Iar Universitatea Craiova ar obţine la limită calificarea în play-off.

Simulările arată că oltenii ar încheia pe locul 21, cu un total estimat de opt puncte: două victorii, două egaluri şi două înfrângeri. Victoriile sunt prevăzute a fi cu Inter Club d’Escaldes şi Egnatia, egalul cu Kairat Almaty şi eşecurile cu Brighton şi FC Copenhaga.

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De altfel, Brighton este creditată cu prima şansă de a termina faza principală din Conference League pe primul loc, singura care are 18 puncte după simulări. Dacă aceste estimări vor avea un substrat real, oltenii vor prinde, în premieră, faza play-off-ului.

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Oltenii, coşmar în ultima etapă din 2025! Erau 99,9% calificaţi, dar au fost primii sub linie

În stagiunea precedentă, Universitatea Craiova a trăit un adevărat coşmar în ultima etapă din Conference League. Oltenii aveau şapte puncte înaintea deplasării la AEK Atena şi erau la mâna lor pentru calificare.

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Echipa lui Coelho a început extraordinar meciul şi a condus cu 2-0 pe terenul grecilor, moment în care era pe locul 13. Vida a redus în minutul 66, în timp ce Kutesa a egalat scorul în minutul 90+8. Chiar şi aşa, oltenii erau calificaţi. Dar asta n-a fost tot. În minutul 90+15, Jovic a transformat un penalty şi i-a eliminat pe olteni.

Universitatea Craiova avea şanse uriaşe de calificare şi cu înfrângere, dar jocul rezultatelor a fost unul uluitor, cu trei rezultate din trei în defavoarea oltenilor. Era nevoie ca un singur rezultat să fie schimbat ca U Craiova să meargă mai departe. Astfel, în doar câteva zeci de minute, Craiova a căzut de pe locul 13 pe locul 25, într-una dintre serile negre ale fotbalului craiovean.

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